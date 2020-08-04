Главные новости дня: 3 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 3 августа.

Суд отменил приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Клубы РПЛ намерены убрать Сергея Прядкина с поста главы лиги и рассматривают на его замену трех кандидатов.

Арендованные футболисты РПЛ смогут играть против клубов, которые владеют ими.

Серия А - самая результативная из топ-5 лиг Европы в сезоне 2019/20.

У ЦСКА появился новый генеральный спонсор.

Утверждена дата старта нового сезона Серии А.

Полузащитник Даниил Фомин перешел в "Динамо".

"Локомотив" подписал защитника "Крыльев Советов" Виталия Лысцова.

Стал известен бюджет "Спартака" на сезон-2020/21.

Никола Влашич стал лучшим игроком сезона РПЛ по проценту удачных обводок.

Дидье Дрогба может возглавить Федерацию футбола Кот-д’Ивуара.

Сандро Вагнер объявил о завершении карьеры в 32 года.

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