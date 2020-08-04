Главные новости дня: 3 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 3 августа.
Суд отменил приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Клубы РПЛ намерены убрать Сергея Прядкина с поста главы лиги и рассматривают на его замену трех кандидатов.
Арендованные футболисты РПЛ смогут играть против клубов, которые владеют ими.
Серия А - самая результативная из топ-5 лиг Европы в сезоне 2019/20.
У ЦСКА появился новый генеральный спонсор.
Утверждена дата старта нового сезона Серии А.
Полузащитник Даниил Фомин перешел в "Динамо".
"Локомотив" подписал защитника "Крыльев Советов" Виталия Лысцова.
Стал известен бюджет "Спартака" на сезон-2020/21.
Никола Влашич стал лучшим игроком сезона РПЛ по проценту удачных обводок.
Дидье Дрогба может возглавить Федерацию футбола Кот-д’Ивуара.
Сандро Вагнер объявил о завершении карьеры в 32 года.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Утверждена дата старта нового сезона Серии А
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Арендованные футболисты РПЛ смогут играть против клубов, которые владеют ими
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"Барселона" определилась с главным кандидатом на замену Сетьена
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Клубы РПЛ намерены убрать Прядкина с поста главы лиги и рассматривают на его замену трех кандидатов
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"Локомотив" подписал защитника "Крыльев Советов" Лысцова
Лента новостей
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Главные новости дня: 3 августа
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"Барселона" отклонила заманчивое предложение по Тринкау
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Санчо согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед"
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"Челси" вступил в борьбу за Регилона
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"Эспаньол" попросил Ла Лигу отменить вылет в Сегунду
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Аллегри может сменить Тухеля в ПСЖ
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"Спартак" сделал предложение по бразильскому защитнику "Атлетико Минейро"
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Прядкин объяснил, почему приз лучшему бомбардиру РПЛ вручили сразу двум игрокам
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"Челси" готов продать десять футболистов
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"Интер" примет решение по Конте после Лиги Европы
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Прядкин отреагировал на жалобы "Локомотива" касательно календаря нового сезона
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Утверждена дата старта нового сезона Серии А
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Ди Марцио: Санчес перейдет в "Интер" на правах свободного агента
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Кокорин ответил на комментарий Промеса
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Урунов прошел медобследование в "Спартаке"
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Арендованные футболисты РПЛ смогут играть против клубов, которые владеют ими
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"Интер" договорился о выкупе Алексиса Санчеса
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"Барселона" определилась с главным кандидатом на замену Сетьена
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"Рубин" сыграл вничью с КАМАЗ в товарищеском матче
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Клубы РПЛ намерены убрать Прядкина с поста главы лиги и рассматривают на его замену трех кандидатов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18