Главные новости дня: 3 августа

Теги сергей прядкинданиил фоминцска москваспартак москвадидье дрогба

Главные новости дня: 3 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 3 августа.

Суд отменил приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Клубы РПЛ намерены убрать Сергея Прядкина с поста главы лиги и рассматривают на его замену трех кандидатов.

Арендованные футболисты РПЛ смогут играть против клубов, которые владеют ими.

Серия А - самая результативная из топ-5 лиг Европы в сезоне 2019/20.

У ЦСКА появился новый генеральный спонсор.

Утверждена дата старта нового сезона Серии А.

Полузащитник Даниил Фомин перешел в "Динамо".

"Локомотив" подписал защитника "Крыльев Советов" Виталия Лысцова.

Стал известен бюджет "Спартака" на сезон-2020/21.

Никола Влашич стал лучшим игроком сезона РПЛ по проценту удачных обводок.

Дидье Дрогба может возглавить Федерацию футбола Кот-д’Ивуара.

Сандро Вагнер объявил о завершении карьеры в 32 года.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Эспаньол" попросил Ла Лигу отменить вылет в Сегунду

"Эспаньол" попросил Ла Лигу отменить вылет в Сегунду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов