Главные новости дня: 3 августа

Фото: твиттер сборной Испании

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 3 августа.

"Шахтер" добыл победу над "Генком".

Головин помог "Монако" обыграть "Спарту".

Бразилия стала первым финалистом Олимпиады.

Испания вырвала победу у Японии и вышла в финал Олимпиады.

В АПЛ изменят правило офсайда.

Курбан Бердыев может возглавить "Ростов".

"Зенит" хочет купить легенду "Барселоны".

"Байер" вернулся к переговорам по Сердару Азмуну.

"Тоттенхэм" определился с условием для продажи Харри Кейна.

"Локомотив" сделал новое предложение по трансферу Наира Тикнизяна.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru