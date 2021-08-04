Главные новости дня: 3 августа

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Главные новости дня: 3 августаФото: твиттер сборной Испании

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 3 августа.

"Шахтер" добыл победу над "Генком".

Головин помог "Монако" обыграть "Спарту".

Бразилия стала первым финалистом Олимпиады.

Испания вырвала победу у Японии и вышла в финал Олимпиады.

В АПЛ изменят правило офсайда.

Курбан Бердыев может возглавить "Ростов".

"Зенит" хочет купить легенду "Барселоны".

"Байер" вернулся к переговорам по Сердару Азмуну.

"Тоттенхэм" определился с условием для продажи Харри Кейна.

"Локомотив" сделал новое предложение по трансферу Наира Тикнизяна.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Волевая победа "Шахтера", Головин помогает "Монако": все результаты 3-го отборочного раунда ЛЧ 3 августа

Волевая победа "Шахтера", Головин помогает "Монако": все результаты 3-го отборочного раунда ЛЧ 3 августа

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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