Главные новости дня: 3 декабря

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Главные новости дня: 3 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 3 декабря.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду получил награду лучшему игроку Серии А в сезоне-2018/19. 

Партнер Роналду по команде защитник Леонардо Бонуччи заявил, что у португальца украли "Золотой мяч".

Сестра Роналду подвергла критике защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, который подшутил над Криштиану.

Стали известны полные результаты голосования за "Золотой мяч"-2019.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси ответил на вопрос, является ли он лучшим футболистом в истории.

Московский "Спартак" подаст жалобу на судейство в матче 18-го тура РПЛ с "Зенитом". Москвичи проиграли со счетом 0:1. 

Фаната "Спартака" полиция увезла из Москвы в Санкт-Петербург. Его ранее обвиняли в организации оскорбительных кричалок в адрес Артема Дзюбы.

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место.

Лучшая футболистка мира Меган Рапино жестко раскритиковала президента США Дональда Трампа.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как он относится к возможному матчу с Украиной на Евро-2020.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru 
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Месси сравнил себя с Роналду

Месси сравнил себя с Роналду

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4 Челси Челси 14 26
5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 15 21
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7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 14 20
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 14 19
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 14 19
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11 Бернли Бернли 15 18
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16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 14 15
17 Эвертон Эвертон 14 14
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