Главные новости дня: 3 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 3 декабря.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду получил награду лучшему игроку Серии А в сезоне-2018/19.
Партнер Роналду по команде защитник Леонардо Бонуччи заявил, что у португальца украли "Золотой мяч".
Сестра Роналду подвергла критике защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, который подшутил над Криштиану.
Стали известны полные результаты голосования за "Золотой мяч"-2019.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси ответил на вопрос, является ли он лучшим футболистом в истории.
Московский "Спартак" подаст жалобу на судейство в матче 18-го тура РПЛ с "Зенитом". Москвичи проиграли со счетом 0:1.
Фаната "Спартака" полиция увезла из Москвы в Санкт-Петербург. Его ранее обвиняли в организации оскорбительных кричалок в адрес Артема Дзюбы.
В матче 15-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место.
Лучшая футболистка мира Меган Рапино жестко раскритиковала президента США Дональда Трампа.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как он относится к возможному матчу с Украиной на Евро-2020.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ
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Семак вышел на десятое место по числу побед в качестве тренера "Зенита"
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Футбол Гвардиолы устаревает? Разбираем, почему "Манчестер Сити" переживает кризис результатов в последнее время
Лента новостей
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Главные новости дня: 3 декабря
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Экс-форвард "Ювентуса" жестко раскритиковал Роналду
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В "Ювентусе" рассказали, какую цель поставил перед собой Роналду на 2020-й год
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1
Месси сравнил себя с Роналду
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"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ
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"Лилль" обыграл "Лион" в матче Лиги 1
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Фаната "Спартака" увезли из Москвы в Петербург по обвинению в оскорблении Дзюбы
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"Кристал Пэлас" обыграл "Борнмут" и ворвался в зону еврокубков
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3
Лучшая футболистка мира назвала Трампа психом
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Де Лигт рассказал, чем бы он занялся, если бы не стал футболистом
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1
Жена Ерохина рассказала, для чего она занимается бизнесом
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Месси рассказал, как он едва не ушел из "Барселоны"
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"Бордо" разгромил "Ним" и вышел на третье место в Лиге 1
-
"Марсель" обыграл "Анже" и закрепился на втором месте в Лиге 1
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Черчесов высказался о возможном матче с Украиной на Евро-2020
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Бывший игрок "Зенита" забил гол и автогол в матче Кубка Италии
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1
Клубам РПЛ запретят публично критиковать арбитров
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Мбаппе определится со своим будущим летом 2020 года
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В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ
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"Эвертон" продлил контракт с нападающим сборной Бразилии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|15
|32
|3
|Лестер Сити
|14
|32
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Кристал Пэлас
|15
|21
|6
|Тоттенхэм
|14
|20
|7
|Вулверхэмптон
|14
|20
|8
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|9
|Арсенал Лондон
|14
|19
|10
|Манчестер Юнайтед
|14
|18
|11
|Бернли
|15
|18
|12
|Борнмут
|15
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Астон Вилла
|14
|15
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|17
|Эвертон
|14
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8