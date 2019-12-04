Главные новости дня: 3 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 3 декабря.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду получил награду лучшему игроку Серии А в сезоне-2018/19.

Партнер Роналду по команде защитник Леонардо Бонуччи заявил, что у португальца украли "Золотой мяч".

Сестра Роналду подвергла критике защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка, который подшутил над Криштиану.

Стали известны полные результаты голосования за "Золотой мяч"-2019.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси ответил на вопрос, является ли он лучшим футболистом в истории.

Московский "Спартак" подаст жалобу на судейство в матче 18-го тура РПЛ с "Зенитом". Москвичи проиграли со счетом 0:1.

Фаната "Спартака" полиция увезла из Москвы в Санкт-Петербург. Его ранее обвиняли в организации оскорбительных кричалок в адрес Артема Дзюбы.

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место.

Лучшая футболистка мира Меган Рапино жестко раскритиковала президента США Дональда Трампа.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как он относится к возможному матчу с Украиной на Евро-2020.

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