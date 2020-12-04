Главные новости дня: 3 декабря

Теги цска москвакриштиану роналдулионель мессидоменико тедескосерхио рамос

Главные новости дня: 3 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 3 декабря.

Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА потерпел поражение от "Вольфсберга" и потерял шансы на выход в плей-офф. "Милан" в блестящем стиле победил "Селтик", уступая с разницей в два мяча. "Тоттенхэм" в концовке встречи упустил победу над ЛАСКом. "Арсенал" дома разгромил "Рапид".

Результаты всех матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы доступны по ссылке.

Стали известны 18 участников плей-офф Лиги Европы.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может перейти в ПСЖ.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско положительно относится к предстоящему уходу из клуба Шамиля Газизова.

Водитель Виталий Соловчук, которого избили полузащитник Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также их друзья, подал в суд на футболистов.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан будет уволен, если королевский клуб не выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов.

Капитан "Реала"  Серхио Рамос может покинуть команду следующим летом.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду достиг отметки в 750 забитых мячей за карьеру. Также португальцу покорился очередной рекорд в Лиге Чемпионов.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Определились 18 участников плей-офф Лиги Европы

Определились 18 участников плей-офф Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов