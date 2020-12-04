Главные новости дня: 3 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 3 декабря.
Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА потерпел поражение от "Вольфсберга" и потерял шансы на выход в плей-офф. "Милан" в блестящем стиле победил "Селтик", уступая с разницей в два мяча. "Тоттенхэм" в концовке встречи упустил победу над ЛАСКом. "Арсенал" дома разгромил "Рапид".
Результаты всех матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы доступны по ссылке.
Стали известны 18 участников плей-офф Лиги Европы.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может перейти в ПСЖ.
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско положительно относится к предстоящему уходу из клуба Шамиля Газизова.
Водитель Виталий Соловчук, которого избили полузащитник Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также их друзья, подал в суд на футболистов.
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан будет уволен, если королевский клуб не выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов.
Капитан "Реала" Серхио Рамос может покинуть команду следующим летом.
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду достиг отметки в 750 забитых мячей за карьеру. Также португальцу покорился очередной рекорд в Лиге Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18