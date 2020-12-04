Главные новости дня: 3 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 3 декабря.

Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА потерпел поражение от "Вольфсберга" и потерял шансы на выход в плей-офф. "Милан" в блестящем стиле победил "Селтик", уступая с разницей в два мяча. "Тоттенхэм" в концовке встречи упустил победу над ЛАСКом. "Арсенал" дома разгромил "Рапид".

Результаты всех матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы доступны по ссылке.

Стали известны 18 участников плей-офф Лиги Европы.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может перейти в ПСЖ.

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско положительно относится к предстоящему уходу из клуба Шамиля Газизова.

Водитель Виталий Соловчук, которого избили полузащитник Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также их друзья, подал в суд на футболистов.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан будет уволен, если королевский клуб не выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов.

Капитан "Реала" Серхио Рамос может покинуть команду следующим летом.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду достиг отметки в 750 забитых мячей за карьеру. Также португальцу покорился очередной рекорд в Лиге Чемпионов.

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