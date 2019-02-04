Главные новости дня: 3 февраля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 3 февраля.

В этот день состоялись два матча 25-го тура АПЛ. Сначала "Манчестер Юнайтед" в гостях добыл непростую победу над "Лестером", а через несколько часов "Манчестер Сити" уверенно обыграл лондонский "Арсенал".

"Ливерпуль" все ближе: "Манчестер Сити" не оставил шансов "Арсеналу" в рамках 25 тура АПЛ

Тем временем, в итальянской Серии А прошли пять игр. Выделим сенсационное поражение "Интера" от "Болоньи", а также ничью "Ромы" и "Милана".

"Рома" - "Милан" - 1:1, "Интер" – "Болонья" - 0:1 (видеообзоры матчей)

В испанской Примере любители футбола следили за четырьмя дуэлями. Мы же акцентируем внимание на проигрыше "Атлетико" в поединке с "Бетисом" и разгроме на "Сантьяго Бернабеу", где "Реал" не оставил шансов "Алавесу".

Голы Бензема, Винисиуса и Мариано в видеообзоре матча "Реал" - "Алавес"

В немецкой Бундеслиге "Аугсбург" легко разобрался с "Майнцем", а "Фрайбург" вырвал ничью у "Штутгарта".

Далее в нашей программе чемпионат Франции, где ПСЖ потерпел первое поражение в текущем розыгрыше. Обидчиком богатых парижан стал "Лион".

Нельзя обойти вниманием и португальское первенство, где состоялось горячее лиссабонское дерби. В матче с шестью голами "Бенфика" взяла верх над "Спортингом". Было интересно!

В конце дня стали известны новые подробности о поисках самолёта, на котором летел Эмилиано Сала. Обломки воздушно судна обнаружили на дне Ла-Манша, самого футболиста - пока нет.

Также в воскресенье СМИ утверждали, что "Челси" вступил в борьбу за главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

И напоследок пара новостей, связанных с российским футболом:

Станислав Черчесов награжден Саксонским орденом святого Георгия

Стал известен состав сборной России на Кубок Легенд-2019

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