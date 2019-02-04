Главные новости дня: 3 февраля
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 3 февраля.
В этот день состоялись два матча 25-го тура АПЛ. Сначала "Манчестер Юнайтед" в гостях добыл непростую победу над "Лестером", а через несколько часов "Манчестер Сити" уверенно обыграл лондонский "Арсенал".
"Ливерпуль" все ближе: "Манчестер Сити" не оставил шансов "Арсеналу" в рамках 25 тура АПЛ
Тем временем, в итальянской Серии А прошли пять игр. Выделим сенсационное поражение "Интера" от "Болоньи", а также ничью "Ромы" и "Милана".
"Рома" - "Милан" - 1:1, "Интер" – "Болонья" - 0:1 (видеообзоры матчей)
В испанской Примере любители футбола следили за четырьмя дуэлями. Мы же акцентируем внимание на проигрыше "Атлетико" в поединке с "Бетисом" и разгроме на "Сантьяго Бернабеу", где "Реал" не оставил шансов "Алавесу".
Голы Бензема, Винисиуса и Мариано в видеообзоре матча "Реал" - "Алавес"
В немецкой Бундеслиге "Аугсбург" легко разобрался с "Майнцем", а "Фрайбург" вырвал ничью у "Штутгарта".
Далее в нашей программе чемпионат Франции, где ПСЖ потерпел первое поражение в текущем розыгрыше. Обидчиком богатых парижан стал "Лион".
Нельзя обойти вниманием и португальское первенство, где состоялось горячее лиссабонское дерби. В матче с шестью голами "Бенфика" взяла верх над "Спортингом". Было интересно!
В конце дня стали известны новые подробности о поисках самолёта, на котором летел Эмилиано Сала. Обломки воздушно судна обнаружили на дне Ла-Манша, самого футболиста - пока нет.
Также в воскресенье СМИ утверждали, что "Челси" вступил в борьбу за главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
И напоследок пара новостей, связанных с российским футболом:
Станислав Черчесов награжден Саксонским орденом святого Георгия
Стал известен состав сборной России на Кубок Легенд-2019
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"Лион" нанёс ПСЖ первое поражение в текущем розыгрыше Лиги 1
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"Рома" - "Милан" - 1:1, "Интер" – "Болонья" - 0:1 (видеообзоры матчей)
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"Реал" дома разгромил "Алавес" и теперь дышит в спину "Атлетико" (видео голов)
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"Дьявольская" кость в "волчьем" горле: "Рома" и "Милан" не смогли выявить победителя в 22 туре Серии "А"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11