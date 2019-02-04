Главные новости дня: 3 февраля

Теги манчестер ситиреал мадридпсжэмилиано саламаурисио почеттиностанислав черчесов

Главные новости дня: 3 февраля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 3 февраля.

В этот день состоялись два матча 25-го тура АПЛ. Сначала "Манчестер Юнайтед" в гостях добыл непростую победу над "Лестером", а через несколько часов "Манчестер Сити" уверенно обыграл лондонский "Арсенал".

"Ливерпуль" все ближе: "Манчестер Сити" не оставил шансов "Арсеналу" в рамках 25 тура АПЛ

Тем временем, в итальянской Серии А прошли пять игр. Выделим сенсационное поражение "Интера" от "Болоньи", а также ничью "Ромы" и "Милана".

"Рома" - "Милан" - 1:1, "Интер" – "Болонья" - 0:1 (видеообзоры матчей)

В испанской Примере любители футбола следили за четырьмя дуэлями. Мы же акцентируем внимание на проигрыше "Атлетико" в поединке с "Бетисом" и разгроме на "Сантьяго Бернабеу", где "Реал" не оставил шансов "Алавесу".

Голы Бензема, Винисиуса и Мариано в видеообзоре матча "Реал" - "Алавес"

В немецкой Бундеслиге "Аугсбург" легко разобрался с "Майнцем", а "Фрайбург" вырвал ничью у "Штутгарта".

Далее в нашей программе чемпионат Франции, где ПСЖ потерпел первое поражение в текущем розыгрыше. Обидчиком богатых парижан стал "Лион".

Нельзя обойти вниманием и португальское первенство, где состоялось горячее лиссабонское дерби. В матче с шестью голами "Бенфика" взяла верх над "Спортингом". Было интересно!

В конце дня стали известны новые подробности о поисках самолёта, на котором летел Эмилиано Сала. Обломки воздушно судна обнаружили на дне Ла-Манша, самого футболиста - пока нет.

Также в воскресенье СМИ утверждали, что "Челси" вступил в борьбу за главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

И напоследок пара новостей, связанных с российским футболом: 

Станислав Черчесов награжден Саксонским орденом святого Георгия

Стал известен состав сборной России на Кубок Легенд-2019

Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews. Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей! | http://soccernews.ru

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На дне Ла-Манша найден самолёт, на котором летел Эмилиано Сала

На дне Ла-Манша найден самолёт, на котором летел Эмилиано Сала

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
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