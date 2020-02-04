Главные новости дня: 3 февраля

Теги зенит санкт-петербургроберт левандовскиювентусалександр кокорин

Главные новости дня: 3 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 3 февраля

"Наполи" обыграл "Сампдорию" в Серии А.

Кокорин прокомментировал победу "Зенита-2".

Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ.

Ла Лига назвала дату проведения матча "Реал" - "Барселона".

ЦСКА нацелился на форварда английского клуба.

"Барселона" вновь потеряла Дембеле из-за травмы.

Руководство ПСЖ встретилось с Мбаппе, чтобы обсудить его поведение.

Левандовски - лучший игрок Польши в 2019 году.

Моуринью в шестой раз победил команду Гвардиолы. Чаще это делал только один тренер.

Роналду после перехода в "Ювентус" забил в Серии А больше голов, чем любой другой игрок.

"Ливерпуль" может выиграть АПЛ в марте.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Шалимов заявил, что девять игроков "Ахмата" пропускают тренировки из-за простуды

Шалимов заявил, что девять игроков "Ахмата" пропускают тренировки из-за простуды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов