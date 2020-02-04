Главные новости дня: 3 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 3 февраля

"Наполи" обыграл "Сампдорию" в Серии А.

Кокорин прокомментировал победу "Зенита-2".

Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ.

Ла Лига назвала дату проведения матча "Реал" - "Барселона".

ЦСКА нацелился на форварда английского клуба.

"Барселона" вновь потеряла Дембеле из-за травмы.

Руководство ПСЖ встретилось с Мбаппе, чтобы обсудить его поведение.

Левандовски - лучший игрок Польши в 2019 году.

Моуринью в шестой раз победил команду Гвардиолы. Чаще это делал только один тренер.

Роналду после перехода в "Ювентус" забил в Серии А больше голов, чем любой другой игрок.

"Ливерпуль" может выиграть АПЛ в марте.

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