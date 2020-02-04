Главные новости дня: 3 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 3 февраля
"Наполи" обыграл "Сампдорию" в Серии А.
Кокорин прокомментировал победу "Зенита-2".
Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ.
Ла Лига назвала дату проведения матча "Реал" - "Барселона".
ЦСКА нацелился на форварда английского клуба.
"Барселона" вновь потеряла Дембеле из-за травмы.
Руководство ПСЖ встретилось с Мбаппе, чтобы обсудить его поведение.
Левандовски - лучший игрок Польши в 2019 году.
Моуринью в шестой раз победил команду Гвардиолы. Чаще это делал только один тренер.
Роналду после перехода в "Ювентус" забил в Серии А больше голов, чем любой другой игрок.
"Ливерпуль" может выиграть АПЛ в марте.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Джикия назвал самого смешного игрока "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18