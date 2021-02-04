Главные новости дня: 3 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 3 февраля

Буффон провел 1100-й матч в карьере.

"Челси" нацелился на защитника "Баварии".

Тедеско: "Решение уйти из "Спартака" - самое трудное в моей карьере".

Фелиш заболел коронавирусом.

Кокорин рискует пропустить матч с "Интером".

Куман: "Не уверен, что Месси останется в "Барселоне".

Опубликован календарь матчей 1/8 финала Кубка России.

Трансфер Промеса в "Спартак" задерживается: названа причина.

"Реал" лишился Азара на несколько недель.

Роналду, Левандовски и другие: IFFHS назвал сборную Европы по итогам десятилетия.

Переход Фернандеша признан лучшим январским трансфером в истории АПЛ.

"Лейпциг" может получить техническое поражение в ЛЧ. Названы причины.

Анхель Корреа позвал Месси в "Атлетико".

"Барса" попробует подписать Агуэро, чтобы убедить Месси остаться.

Первый полуфинальный матч между "Наполи" и "Аталантой" голов не принес.

"Монако" продолжил победную серию.

"Ливерпуль" снова проиграл на "Энфилде".

Невероятный камбек "Барселоны" вывел ее в полуфинал Кубка Испании.

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