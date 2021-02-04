Главные новости дня: 3 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 3 февраля
Буффон провел 1100-й матч в карьере.
"Челси" нацелился на защитника "Баварии".
Тедеско: "Решение уйти из "Спартака" - самое трудное в моей карьере".
Фелиш заболел коронавирусом.
Кокорин рискует пропустить матч с "Интером".
Куман: "Не уверен, что Месси останется в "Барселоне".
Опубликован календарь матчей 1/8 финала Кубка России.
Трансфер Промеса в "Спартак" задерживается: названа причина.
"Реал" лишился Азара на несколько недель.
Роналду, Левандовски и другие: IFFHS назвал сборную Европы по итогам десятилетия.
Переход Фернандеша признан лучшим январским трансфером в истории АПЛ.
"Лейпциг" может получить техническое поражение в ЛЧ. Названы причины.
Анхель Корреа позвал Месси в "Атлетико".
"Барса" попробует подписать Агуэро, чтобы убедить Месси остаться.
Первый полуфинальный матч между "Наполи" и "Аталантой" голов не принес.
"Монако" продолжил победную серию.
"Ливерпуль" снова проиграл на "Энфилде".
Невероятный камбек "Барселоны" вывел ее в полуфинал Кубка Испании.
Все результаты 23-го тура Лиги 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18