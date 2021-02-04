Главные новости дня: 3 февраля

Теги лионель мессибарселонамонакоалександр кокоринджанлуиджи буффондоменико тедеско

Главные новости дня: 3 февраляSoccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 3 февраля

Буффон провел 1100-й матч в карьере.

"Челси" нацелился на защитника "Баварии".

Тедеско: "Решение уйти из "Спартака" - самое трудное в моей карьере".

Фелиш заболел коронавирусом.

Кокорин рискует пропустить матч с "Интером".

Куман: "Не уверен, что Месси останется в "Барселоне".

Опубликован календарь матчей 1/8 финала Кубка России.

Трансфер Промеса в "Спартак" задерживается: названа причина.

"Реал" лишился Азара на несколько недель.

Роналду, Левандовски и другие: IFFHS назвал сборную Европы по итогам десятилетия.

Переход Фернандеша признан лучшим январским трансфером в истории АПЛ.

"Лейпциг" может получить техническое поражение в ЛЧ. Названы причины.

Анхель Корреа позвал Месси в "Атлетико".

"Барса" попробует подписать Агуэро, чтобы убедить Месси остаться.

Первый полуфинальный матч между "Наполи" и "Аталантой" голов не принес.

"Монако" продолжил победную серию.

"Ливерпуль" снова проиграл на "Энфилде".

Невероятный камбек "Барселоны" вывел ее в полуфинал Кубка Испании.

Все результаты 23-го тура Лиги 1.

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ПСЖ громит аутсайдера, "Монако" в огне, а "Лилль" все еще на первом месте: все результаты 23-го тура Лиги 1

ПСЖ громит аутсайдера, "Монако" в огне, а "Лилль" все еще на первом месте: все результаты 23-го тура Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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