Главные новости дня: 3 февраля
Фото: твиттер "Атлетика"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 3 февраля.
Определились финалисты Кубка Африки.
Египет в серии пенальти обыграл Камерун и вышел в финал Кубка Африки.
"Атлетик" выбил "Реал" из Кубка Испании.
"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка Испании.
"Спартак" огласил заявку на Лигу Европы.
Сборная России поменяла стадион для мартовских стыковых матчей.
Футбол могут убрать из программы летней Олимпиады: названа причина.
Йоахим Лёв договорился с турецким клубом.
Зинедин Зидан согласится летом возглавить ПСЖ, но при одном условии.
Альваро Мората не теряет надежд оказаться в "Барселоне".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 3 февраля
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Иличич не попал в заявку "Аталанты" на Лигу Европы: названа причина
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"Атлетик" выбил "Реал" из Кубка Испании
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"Химкам" запрещено регистрировать новых футболистов
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Определились финалисты Кубка Африки
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Египет в серии пенальти обыграл Камерун и вышел в финал Кубка Африки
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Уткин прокомментировал переход Чалова в "Базель"
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Левандовски высказался о будущем Холанда
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"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка Испании
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Хави не искал замену Альбе зимой
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Футбол могут убрать из программы летней Олимпиады: названа причина
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Левандовски высказался о том, что Месси не голосовал за него на The Best
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Стала известна реакция футболистов "Манчестер Юнайтед" на фото и аудио, опубликованные девушкой Гринвуда
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"Спартак" анонсировал обновление клубной эмблемы
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Погба склоняется к уходу в "Реал"
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Отец Классена высказался о непопадании сына в заявку "Спартака" на Лигу Европы
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"Барселона" из-за Месси отказалась от возвращения Хави Симонса
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Капелло не намерен извиняться за трансфер Кокорина в "Фиорентину"
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Стало известно, когда Роналду определится со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"
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Экс-игрок "Реала" Хесе сделал предложение девушке, которая пыталась переехать его на машине
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18