Главные новости дня: 3 февраля

Фото: твиттер "Атлетика"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 3 февраля.

Определились финалисты Кубка Африки.

Египет в серии пенальти обыграл Камерун и вышел в финал Кубка Африки.

"Атлетик" выбил "Реал" из Кубка Испании.

"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка Испании.

"Спартак" огласил заявку на Лигу Европы.

Сборная России поменяла стадион для мартовских стыковых матчей.

Футбол могут убрать из программы летней Олимпиады: названа причина.

Йоахим Лёв договорился с турецким клубом.

Зинедин Зидан согласится летом возглавить ПСЖ, но при одном условии.

Альваро Мората не теряет надежд оказаться в "Барселоне".

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