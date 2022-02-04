Главные новости дня: 3 февраля

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Главные новости дня: 3 февраляФото: твиттер "Атлетика"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 3 февраля.

Определились финалисты Кубка Африки.

Египет в серии пенальти обыграл Камерун и вышел в финал Кубка Африки.

"Атлетик" выбил "Реал" из Кубка Испании.

"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка Испании.

"Спартак" огласил заявку на Лигу Европы.

Сборная России поменяла стадион для мартовских стыковых матчей.

Футбол могут убрать из программы летней Олимпиады: названа причина.

Йоахим Лёв договорился с турецким клубом.

Зинедин Зидан согласится летом возглавить ПСЖ, но при одном условии.

Альваро Мората не теряет надежд оказаться в "Барселоне".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Атлетик" выбил "Реал" из Кубка Испании

"Атлетик" выбил "Реал" из Кубка Испании

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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