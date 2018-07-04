Главные новости дня: 3 июля

3 июля состоялись два заключительных поединка 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

Швеция в упорном поединке обыграла Швейцарию. Лучшим игроком матча был признан Эмиль Форсберг.

Отчет о матче Швеция - Швейцария

Видеообзор матча Швеция - Швейцария

Во втором матче дня все сложилось еще более драматично. Англия одержала тяжелейшую победу над Колумбией в серии пенальти. Лучшим игроком встречи стал Харри Кейн.

Отчет о матче Колумбия - Англия

Видеообзор матча Колумбия - Англия

Стоит отметить, что Англия впервые в своей истории выиграла серию пенальти на чемпионате мира.

По итогам дня определились все четвертьфинальные пары ЧМ-2018.

Переходим к клубным делам.

"Челси" определился со своими планами насчет Головина, а "Манчестер Юнайтед" уже усилился. Также появилась информация о том, что "Ювентус" договорился с Роналду, но позже она была опровергнута.

Легендарный мексиканский защитник Рафа Маркес завершил карьеру, которая длилась 22 года.

Вот и все на сегодня.

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