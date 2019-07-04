Главные новости дня: 3 июля

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Главные новости дня: 3 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 3 июля.

Официально: Фелиш перешел в "Атлетико".

Бразилия победила Аргентину и стала первым финалистом Кубка Америки-2019.

Месси недоволен судейством в матче с Бразилией.

Мексика вышла в финал Золотого Кубка КОНКАКАФ благодаря голу с пенальти.

ЦСКА проиграл "Ростову" в Кубке "Париматч Премьер". Это третье поражение красно-синих

"Барселона" поддержала Месси после вылета из Кубка Америки.

УЕФА на год дисквалифицировала тренера "Краснодара" Мусаева.

Марсело лишили водительских прав из-за подозрения в вождении в нетрезвом состоянии.

Яя Туре перешёл в китайский клуб.

Буффон 4 июля пройдет медосмотр в "Ювентусе".

Появился мультик о неудачах Месси в сборной Аргентины - в стиле Super Mario.

"Локомотив" впервые в истории клуба проведет матч с болельщиками.

"Зенит" в ближайшее время приобретет защитника "Гамбурга" за 15 миллионов евро.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре покинул свой пост

Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре покинул свой пост

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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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