Главные новости дня: 3 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 3 июля.
Официально: Фелиш перешел в "Атлетико".
Бразилия победила Аргентину и стала первым финалистом Кубка Америки-2019.
Месси недоволен судейством в матче с Бразилией.
Мексика вышла в финал Золотого Кубка КОНКАКАФ благодаря голу с пенальти.
ЦСКА проиграл "Ростову" в Кубке "Париматч Премьер". Это третье поражение красно-синих
"Барселона" поддержала Месси после вылета из Кубка Америки.
УЕФА на год дисквалифицировала тренера "Краснодара" Мусаева.
Марсело лишили водительских прав из-за подозрения в вождении в нетрезвом состоянии.
Яя Туре перешёл в китайский клуб.
Буффон 4 июля пройдет медосмотр в "Ювентусе".
Появился мультик о неудачах Месси в сборной Аргентины - в стиле Super Mario.
"Локомотив" впервые в истории клуба проведет матч с болельщиками.
"Зенит" в ближайшее время приобретет защитника "Гамбурга" за 15 миллионов евро.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 3 июля
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"Ювентус" хочет купить Икарди и платить 8 миллионов евро в год
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Стало известно, под каким номером будет играть Андер Эррера в ПСЖ
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"Монпелье" представил новую форму
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Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре покинул свой пост
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Мартинес может возглавить "Ньюкасл"
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Воспитанник "Спартака" Обухов перешел в "Сочи"
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"Севилья" купила игрока "Марселя" Окампоса
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"Зенит" в ближайшее время приобретет защитника "Гамбурга" за 15 миллионов евро
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Нападающий Рауль де Томас продолжит карьеру в "Бенфике"
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"Валенсия" представила два новых комплекта формы
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Фелиш стал самым дорогим португальским футболистом. Он обошел Роналду
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"Манчестр Сити" приобрел игрока ПСВ Анхелиньо
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"Локомотив" подписал полноценный контракт с Крыховяком
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Еременко пропустил матч с ЦСКА из-за отравления
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Дриусси: "Лучшее в Месси - он не сдается, ни в матчах за клуб, ни за сборную"
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Гончаренко: "Успех - это путь от неудачи к неудаче. По крайней мере, мы в это верим"
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Защитник "Ростова" Чернов: "Для меня Карпин топ-тренер"
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Опубликовано фото выездной формы "Челси" на сезон-2019/20
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"Спартак" обыграл "Дьер" в товарищеском матче в Австрии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16