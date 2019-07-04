Главные новости дня: 3 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 3 июля.

Официально: Фелиш перешел в "Атлетико".

Бразилия победила Аргентину и стала первым финалистом Кубка Америки-2019.

Месси недоволен судейством в матче с Бразилией.

Мексика вышла в финал Золотого Кубка КОНКАКАФ благодаря голу с пенальти.

ЦСКА проиграл "Ростову" в Кубке "Париматч Премьер". Это третье поражение красно-синих

"Барселона" поддержала Месси после вылета из Кубка Америки.

УЕФА на год дисквалифицировала тренера "Краснодара" Мусаева.

Марсело лишили водительских прав из-за подозрения в вождении в нетрезвом состоянии.

Яя Туре перешёл в китайский клуб.

Буффон 4 июля пройдет медосмотр в "Ювентусе".

Появился мультик о неудачах Месси в сборной Аргентины - в стиле Super Mario.

"Локомотив" впервые в истории клуба проведет матч с болельщиками.

"Зенит" в ближайшее время приобретет защитника "Гамбурга" за 15 миллионов евро.

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