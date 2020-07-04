Главные новости дня: 3 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 3 июля.
Официально: Сане стал игроком "Баварии".
"Ротор" может не сыграть в РПЛ в сезоне-2020/21.
Шесть футболистов "Барселоны" внепланово проверили на допинг.
Де Росси может возглавить "Фиорентину"
Хавбек "Спартака" Зобнин дисквалифицирован на два матча.
"Оренбургу" официально присуждено техническое поражение в матче с "Уралом".
Мартинелли заключил новый контракт с "Арсеналом".
Тульский "Арсенал" объявил о трансфере хавбека "Зенита".
Переход Баделя в "Локомотив" сорвался.
"Фиорентина" получила предложение купить Алексея Миранчука.
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в июне.
У нескольких футболистов "Оренбурга" обнаружено двустороннее воспаление легких.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 3 июля
-
Член плавления "Баварии" Кан прокомментировал переход Сане
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Федун выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба
-
Руководство "Локомотива" заинтересовано в продлении контракта с Рыбусом
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"Атлетико" разгромил "Мальорку" в Примере
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Мостовой намекнул, что готов обсудить со "Спартаком" назначение на пост тренера
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Румменигге сообщил, что Алькантара намерен уйти из "Баварии"
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Балотелли может продолжить карьеру в Аргентине
-
"Ротор" может не сыграть в РПЛ в сезоне-2020/21
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2
Шесть футболистов "Барселоны" внепланово проверили на допинг
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1
Ривалдо заявил, что Месси может присоединиться к Роналду в "Ювентусе"
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Погба готов остаться в "Манчестер Юнайтед"
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Де Росси может возглавить "Фиорентину"
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Виллиан готов продлить контракт с "Челси"
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Варан, вероятно, пропустит матч "Реала" с "Атлетиком"
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Игроки "Ростова" прилетели в Самару на матч с "Крыльями Советов"
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Испанский журналист заявил, что Смолов ведет себя как ребенок
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"Ахмат" выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба
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Хавбек "Спартака" Зобнин дисквалифицирован на два матча
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"Оренбургу" официально присуждено техническое поражение в матче с "Уралом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18