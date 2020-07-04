Главные новости дня: 3 июля

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Главные новости дня: 3 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 3 июля.

Официально: Сане стал игроком "Баварии".

"Ротор" может не сыграть в РПЛ в сезоне-2020/21.

Шесть футболистов "Барселоны" внепланово проверили на допинг.

Де Росси может возглавить "Фиорентину"

Хавбек "Спартака" Зобнин дисквалифицирован на два матча.

"Оренбургу" официально присуждено техническое поражение в матче с "Уралом".

Мартинелли заключил новый контракт с "Арсеналом".

Тульский "Арсенал" объявил о трансфере хавбека "Зенита".

Переход Баделя в "Локомотив" сорвался.

"Фиорентина" получила предложение купить Алексея Миранчука.

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в июне.

У нескольких футболистов "Оренбурга" обнаружено двустороннее воспаление легких.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Атлетико" разгромил "Мальорку" в Примере

"Атлетико" разгромил "Мальорку" в Примере

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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