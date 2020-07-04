Главные новости дня: 3 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 3 июля.

Официально: Сане стал игроком "Баварии".

"Ротор" может не сыграть в РПЛ в сезоне-2020/21.

Шесть футболистов "Барселоны" внепланово проверили на допинг.

Де Росси может возглавить "Фиорентину"

Хавбек "Спартака" Зобнин дисквалифицирован на два матча.

"Оренбургу" официально присуждено техническое поражение в матче с "Уралом".

Мартинелли заключил новый контракт с "Арсеналом".

Тульский "Арсенал" объявил о трансфере хавбека "Зенита".

Переход Баделя в "Локомотив" сорвался.

"Фиорентина" получила предложение купить Алексея Миранчука.

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в июне.

У нескольких футболистов "Оренбурга" обнаружено двустороннее воспаление легких.

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