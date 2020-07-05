Главные новости дня: 3 июля

Теги ювентусспартак москвабавария мюнхенфк сочизенит санкт-петербург

Главные новости дня: 3 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 4 июля.

"Бавария" разгромила "Байер" и выиграла Кубок Германии в 20-й раз.

"Локомотив" не смог обыграть "Сочи" в домашнем матче РПЛ.

5 июля "Зенит" может досрочно оформить чемпионство.

"Ювентус" разгромил "Торино" в дерби. 

"Тамбов" на выезде обыграл "Спартак" в РПЛ.

Роналду первый игрок "Ювентуса" за 59 лет, который забил 25 голов в Серии А за сезон.

"МЮ" разгромил "Борнмут", а "Лестер" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" В АПЛ.

"Арсенал" после отставки Черевченко обыграл "Динамо" в РПЛ.

The Sun: "Манчестер Юнайтед" согласовал условия контракта с Санчо.

Буффон установил новый рекорд по количеству матчей в Серии А.

Обамеянг озвучил "Арсеналу" условия для продления контракта.

"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью для усиления обороны.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

5 июля "Зенит" может досрочно оформить чемпионство

5 июля "Зенит" может досрочно оформить чемпионство

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов