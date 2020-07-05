Главные новости дня: 3 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 4 июля.

"Бавария" разгромила "Байер" и выиграла Кубок Германии в 20-й раз.

"Локомотив" не смог обыграть "Сочи" в домашнем матче РПЛ.

5 июля "Зенит" может досрочно оформить чемпионство.

"Ювентус" разгромил "Торино" в дерби.

"Тамбов" на выезде обыграл "Спартак" в РПЛ.

Роналду первый игрок "Ювентуса" за 59 лет, который забил 25 голов в Серии А за сезон.

"МЮ" разгромил "Борнмут", а "Лестер" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" В АПЛ.

"Арсенал" после отставки Черевченко обыграл "Динамо" в РПЛ.

The Sun: "Манчестер Юнайтед" согласовал условия контракта с Санчо.

Буффон установил новый рекорд по количеству матчей в Серии А.

Обамеянг озвучил "Арсеналу" условия для продления контракта.

"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью для усиления обороны.

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