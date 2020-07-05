Главные новости дня: 3 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 4 июля.
"Бавария" разгромила "Байер" и выиграла Кубок Германии в 20-й раз.
"Локомотив" не смог обыграть "Сочи" в домашнем матче РПЛ.
5 июля "Зенит" может досрочно оформить чемпионство.
"Ювентус" разгромил "Торино" в дерби.
"Тамбов" на выезде обыграл "Спартак" в РПЛ.
Роналду первый игрок "Ювентуса" за 59 лет, который забил 25 голов в Серии А за сезон.
"МЮ" разгромил "Борнмут", а "Лестер" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" В АПЛ.
"Арсенал" после отставки Черевченко обыграл "Динамо" в РПЛ.
The Sun: "Манчестер Юнайтед" согласовал условия контракта с Санчо.
Буффон установил новый рекорд по количеству матчей в Серии А.
Обамеянг озвучил "Арсеналу" условия для продления контракта.
"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью для усиления обороны.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
"Бавария" разгромила "Байер" и выиграла Кубок Германии в 20-й раз
-
"Локомотив" не смог обыграть "Сочи" в домашнем матче РПЛ
-
"Тамбов" на выезде обыграл "Спартак" в РПЛ
-
Роналду первый игрок "Ювентуса" за 59 лет, который забил 25 голов в Серии А за сезон
-
"МЮ" разгромил "Борнмут", а "Лестер" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" В АПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 3 июля
-
"Лацио" дома проиграл "Милану". Отставание от "Ювентуса" - 7 баллов
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Шалимов высказался по поводу поражения "Ахмата" в матче с ЦСКА
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Федотов: "Решения по участию Кокорина в матче против "Зенита" пока нет"
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"Сассуоло" в домашнем матче забил 4 гола "Дженоа"
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"Челси" разгромил "Уотфорд" в домашнем матче АПЛ
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1
Тедеско: "Общение с Федуном? Я же не спрашиваю, о чем вы говорите с женой"
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Гончаренко высказался о победном матче ЦСКА с "Ахматом"
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"Вальядолид" в домашнем матче обыграл "Алавес" в матче чемпионата Испании
-
Александр Соболев: "Я забил чистый гол"
-
5 июля "Зенит" может досрочно оформить чемпионство
-
"Бавария" разгромила "Байер" и выиграла Кубок Германии в 20-й раз
-
"Динамо" Киев дома уступило "Шахтеру"
-
"Локомотив" не смог обыграть "Сочи" в домашнем матче РПЛ
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ЦСКА разгромил "Ахмат" в матче РПЛ. Чалов забил впервые с ноября
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Тедеско подвел итоги матча "Спартака" с "Тамбовом"
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2
Роналду поделился впечатлениями после победного матча "Ювентуса" с "Торино"
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"Арсенал" в гостях обыграл "Вулверхэмптон" в матче чемпионата Англии
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Спортдиректор "Тамбова" - о победе над "Спартаком": "Ради таких мгновений стоит жить!"
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"Крылья Советов" и "Ростов" разошлись миром в матче РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18