Главные новости дня: 3 июля
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 3 июля.
Состоялись два четвертьфинальных матча 1/4 финала чемпионата Европы. Дания обыграла Чехию, Англия разгромила Украину.
Определились полуфинальные пары Евро-2020.
Нападающий сборной Чехии Патрик Шик сравнялся с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду по числу голов в финальной стадии чемпионата Европы.
Болельщики сборной Дании спели песню про нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.
Нападающие "Барселоны" и сборной Франции Усман Дембеле и Антуан Гризманн попали в расистский скандал по отношению к азиатам.
Названы кандидаты на пост главного тренера сборной России в случае увольнения Станислава Черчесова.
"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
Нападающий московского "Спартака" Николоз Кутателадзе получил российское гражданство.
Полузащитник "Алании" Владимир Хубулов серьезно наказан за оскорбление теннисистки Дарьи Касаткиной.
Леверкузенский "Байер" рассматривает вариант с подписанием бывшего голкипера "Зенита" Андрея Лунева.
Московский "Спартак" нацелился на правого защитника "Ростова" Кирилла Боженова.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18