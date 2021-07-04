Главные новости дня: 3 июля

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 3 июля.

Состоялись два четвертьфинальных матча 1/4 финала чемпионата Европы. Дания обыграла Чехию, Англия разгромила Украину.

Определились полуфинальные пары Евро-2020.

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик сравнялся с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду по числу голов в финальной стадии чемпионата Европы.

Болельщики сборной Дании спели песню про нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.

Нападающие "Барселоны" и сборной Франции Усман Дембеле и Антуан Гризманн попали в расистский скандал по отношению к азиатам.

Названы кандидаты на пост главного тренера сборной России в случае увольнения Станислава Черчесова.

"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Нападающий московского "Спартака" Николоз Кутателадзе получил российское гражданство.

Полузащитник "Алании" Владимир Хубулов серьезно наказан за оскорбление теннисистки Дарьи Касаткиной.

Леверкузенский "Байер" рассматривает вариант с подписанием бывшего голкипера "Зенита" Андрея Лунева.

Московский "Спартак" нацелился на правого защитника "Ростова" Кирилла Боженова.

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