Главные новости дня: 3 июня

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Главные новости дня: 3 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 3 июня.

Сборная России разгромила "Чертаново" в товарищеском матче.

В ходе матча Юрий Газинский получил травму, которая не позволит ему сыграть в ближайших матчах.

Катар примет клубные чемпионаты мира в 2019 и 2020 году.

Система VAR будет использоваться на матчах финального турнира Лиги Наций.

Ван Дейк - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов.

УЕФА представил обновленный рейтинг клубов.

"Краснодар" - лидер России по затраченным средствам на развитие молодежи.

Полиция прибыла к Неймару в расположение сборной Бразилии.

В раздевалке ПСЖ образовались два враждующих лагеря.

Стало известно, сколько болельщиков пришло на чемпионский парад "Ливерпуля".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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УЕФА представил обновленный рейтинг клубов

УЕФА представил обновленный рейтинг клубов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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