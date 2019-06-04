Главные новости дня: 3 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 3 июня.
Сборная России разгромила "Чертаново" в товарищеском матче.
В ходе матча Юрий Газинский получил травму, которая не позволит ему сыграть в ближайших матчах.
Катар примет клубные чемпионаты мира в 2019 и 2020 году.
Система VAR будет использоваться на матчах финального турнира Лиги Наций.
Ван Дейк - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов.
УЕФА представил обновленный рейтинг клубов.
"Краснодар" - лидер России по затраченным средствам на развитие молодежи.
Полиция прибыла к Неймару в расположение сборной Бразилии.
В раздевалке ПСЖ образовались два враждующих лагеря.
Стало известно, сколько болельщиков пришло на чемпионский парад "Ливерпуля".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Между Озилом и Эмери произошел конфликт во время финала Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16