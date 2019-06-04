Главные новости дня: 3 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 3 июня.

Сборная России разгромила "Чертаново" в товарищеском матче.

В ходе матча Юрий Газинский получил травму, которая не позволит ему сыграть в ближайших матчах.

Катар примет клубные чемпионаты мира в 2019 и 2020 году.

Система VAR будет использоваться на матчах финального турнира Лиги Наций.

Ван Дейк - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов.

УЕФА представил обновленный рейтинг клубов.

"Краснодар" - лидер России по затраченным средствам на развитие молодежи.

Полиция прибыла к Неймару в расположение сборной Бразилии.

В раздевалке ПСЖ образовались два враждующих лагеря.

Стало известно, сколько болельщиков пришло на чемпионский парад "Ливерпуля".

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