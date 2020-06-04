Главные новости дня: 3 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 3 июня.
Россия готова принять мини-турнир Лиги Чемпионов.
УЕФА исключил "Трабзонспор" из еврокубков на один сезон.
РПЛ установила максимальную температуру, с которой болельщиков будут допускать на матчи.
Минздрав Испании рассматривает возможность допуска болельщиков на стадионы.
"Барселона" снова попросила игроков пойти на сокращение зарплат. Футболисты отказались.
"Краснодар" может сменить главного тренера.
"Реал" лидирует в гонке за форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Усман Дембеле отказался переходить в "Ливерпуль".
Бранислав Иванович попал в топ-50 самых грубых игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo.
Многолетний помощник Симеоне решил покинуть "Атлетико" и начать самостоятельную карьеру.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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РПЛ установила максимальную температуру, с которой болельщиков будут допускать на матчи
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"Айнтрахт" на выезде разгромил "Вердер"
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Тедеско с 4 июня начнет руководить тренировками "Спартака"
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УЕФА исключил "Трабзонспор" из еврокубков на один сезон
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"Он жадный". Малафеев заявил, что Дзюба злится на него из-за денег
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"Порту" проиграл "Фамаликао" в первом матче после возобновления чемпионата Португалии
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1
Россия готова принять мини-турнир Лиги Чемпионов
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Португальская компания планирует покупку "Чарльтона" и вывод клуба в АПЛ
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1
РПЛ установила максимальную температуру, с которой болельщиков будут допускать на матчи
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"Спартак" и ЦСКА поборются за полузащитника загребского "Динамо"
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1
"Локомотив" и "Спартак" еще не утратили интерес к Лаксальту
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Малафеев высказался о конфликте между Быстровым и Дзюбой
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"Айнтрахт" на выезде разгромил "Вердер"
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"Ньюкасл" предлагает своему хавбеку увеличение зарплаты в 23 раза
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"Локомотив" и "Динамо" хотят провести товарищеский матч до возобновления РПЛ
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Бывшая модель "Playboy" приобрела румынский клуб
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1
Тедеско с 4 июня начнет руководить тренировками "Спартака"
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"Интер" приобрел защитника "Панатинаикоса"
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"Наполи" отклонил первое предложение "Манчестер Юнайтед" по Кулибали
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Гвардиола лично пригласил хавбека "Милана" в "Манчестер Сити"
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4
Роналду - лидер среди игроков Серии А с 2000 года по количеству минут на гол
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Малафеев прокомментировал слухи о возможной работе в петербургском "Динамо"
-
"Атлетико" вступил в борьбу за игрока "Хетафе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18