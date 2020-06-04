Главные новости дня: 3 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 3 июня.

Россия готова принять мини-турнир Лиги Чемпионов.

УЕФА исключил "Трабзонспор" из еврокубков на один сезон.

РПЛ установила максимальную температуру, с которой болельщиков будут допускать на матчи.

Минздрав Испании рассматривает возможность допуска болельщиков на стадионы.

"Барселона" снова попросила игроков пойти на сокращение зарплат. Футболисты отказались.

"Краснодар" может сменить главного тренера.

"Реал" лидирует в гонке за форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Усман Дембеле отказался переходить в "Ливерпуль".

Бранислав Иванович попал в топ-50 самых грубых игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo.

Многолетний помощник Симеоне решил покинуть "Атлетико" и начать самостоятельную карьеру.

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