Главные новости дня: 3 июня

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Главные новости дня: 3 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 3 июня.

Россия готова принять мини-турнир Лиги Чемпионов.

УЕФА исключил "Трабзонспор" из еврокубков на один сезон.

РПЛ установила максимальную температуру, с которой болельщиков будут допускать на матчи.

Минздрав Испании рассматривает возможность допуска болельщиков на стадионы.

"Барселона" снова попросила игроков пойти на сокращение зарплат. Футболисты отказались.

"Краснодар" может сменить главного тренера.

"Реал" лидирует в гонке за форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Усман Дембеле отказался переходить в "Ливерпуль".

Бранислав Иванович попал в топ-50 самых грубых игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo.

Многолетний помощник Симеоне решил покинуть "Атлетико" и начать самостоятельную карьеру.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Россия готова принять мини-турнир Лиги Чемпионов

Россия готова принять мини-турнир Лиги Чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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