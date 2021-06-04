Главные новости дня: 3 июня
Фото: твиттер "Интера"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 3 июня.
Симоне Индзаги - главный тренер "Интера".
"Реал" продлил контракт с Лукасом Васкесом.
Йорди Кройфф вернулся в "Барселону".
"Зенит" выкупил Дмитрия Чистякова у "Ростова".
"Спартак" разорвал контракт с Александром Ташаевым.
Определились финалисты молодежного чемпионата Европы.
Рональд Куман остается в "Барселоне".
В шорт-лист московского "Динамо" попали 5 именитых футболистов.
ПСЖ начал работу над подписанием Криштиану Роналду.
Мурад Мусаев отказался тренировать "Краснодар-2".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лапорта: "Куман продолжит работать в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18