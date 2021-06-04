Главные новости дня: 3 июня

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Главные новости дня: 3 июняФото: твиттер "Интера"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 3 июня.

Симоне Индзаги - главный тренер "Интера".

"Реал" продлил контракт с Лукасом Васкесом.

Йорди Кройфф вернулся в "Барселону".

"Зенит" выкупил Дмитрия Чистякова у "Ростова".

"Спартак" разорвал контракт с Александром Ташаевым.

Определились финалисты молодежного чемпионата Европы.

Рональд Куман остается в "Барселоне".

В шорт-лист московского "Динамо" попали 5 именитых футболистов.

ПСЖ начал работу над подписанием Криштиану Роналду.

Мурад Мусаев отказался тренировать "Краснодар-2".

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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