Главные новости дня: 3 марта
В воскресенье, 3 марта, в мире футбола произошла масса интересных событий.
В центральном матче чемпионата России "Спартак" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. В других матчах "Уфа" проиграла "Динамо" (1:2), "Енисей" и "Ростов" разошлись миром (1:1).
В Премьер-лиге "Эвертон" не позволил "Ливерпулю" выйти на первое место, отобрав у него очки в дерби.
Отчет о матче "Эвертон" - "Ливерпуль"
"Челси" на выезде был сильнее "Фулхэма" (2:1), "Уотфорд" победил "Лестер" (2:1).
В матче лидеров Серии А "Ювентус" победил "Наполи" (2:1).
Отчет о матче "Наполи" - "Ювентус"
Видеообзор матча "Наполи" - "Ювентус"
В Примере "Атлетико" все еще надеется настичь "Барселона" и одержал победу над "Реалом Сосьедад" (2:0).
Видеообзор матча "Реал Сосьедад" - "Атлетико"
Неймар ярко высказался о возможном переходе в "Реал".
Рамос прокомментировал свою стычку с Месси во время класико. Также по этому эпизоду высказался Моуринью.
"Интер" может предложить "Манчестер Юнайтед" суперобмен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14