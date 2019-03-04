Главные новости дня: 3 марта

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Главные новости дня: 3 марта

В воскресенье, 3 марта, в мире футбола произошла масса интересных событий.

В центральном матче чемпионата России "Спартак" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. В других матчах "Уфа" проиграла "Динамо" (1:2), "Енисей" и "Ростов" разошлись миром (1:1).

В Премьер-лиге "Эвертон" не позволил "Ливерпулю" выйти на первое место, отобрав у него очки в дерби.

Отчет о матче "Эвертон" - "Ливерпуль"

"Челси" на выезде был сильнее "Фулхэма" (2:1), "Уотфорд" победил "Лестер" (2:1).

В матче лидеров Серии А "Ювентус" победил "Наполи" (2:1).

Отчет о матче "Наполи" - "Ювентус"

Видеообзор матча "Наполи" - "Ювентус"

В Примере "Атлетико" все еще надеется настичь "Барселона" и одержал победу над "Реалом Сосьедад" (2:0).

Видеообзор матча "Реал Сосьедад" - "Атлетико"

Неймар ярко высказался о возможном переходе в "Реал".

Рамос прокомментировал свою стычку с Месси во время класико. Также по этому эпизоду высказался Моуринью.

"Интер" может предложить "Манчестер Юнайтед" суперобмен.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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"Наполи" - "Ювентус" - 1:2 (видеообзор матча)

"Наполи" - "Ювентус" - 1:2 (видеообзор матча)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 29 39
10 Эвертон Эвертон 29 37
11 Лестер Сити Лестер Сити 29 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 29 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 29 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 29 14
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