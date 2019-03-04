Главные новости дня: 3 марта

В воскресенье, 3 марта, в мире футбола произошла масса интересных событий.

В центральном матче чемпионата России "Спартак" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. В других матчах "Уфа" проиграла "Динамо" (1:2), "Енисей" и "Ростов" разошлись миром (1:1).

В Премьер-лиге "Эвертон" не позволил "Ливерпулю" выйти на первое место, отобрав у него очки в дерби.

Отчет о матче "Эвертон" - "Ливерпуль"

"Челси" на выезде был сильнее "Фулхэма" (2:1), "Уотфорд" победил "Лестер" (2:1).

В матче лидеров Серии А "Ювентус" победил "Наполи" (2:1).

Отчет о матче "Наполи" - "Ювентус"

Видеообзор матча "Наполи" - "Ювентус"

В Примере "Атлетико" все еще надеется настичь "Барселона" и одержал победу над "Реалом Сосьедад" (2:0).

Видеообзор матча "Реал Сосьедад" - "Атлетико"

Неймар ярко высказался о возможном переходе в "Реал".

Рамос прокомментировал свою стычку с Месси во время класико. Также по этому эпизоду высказался Моуринью.

"Интер" может предложить "Манчестер Юнайтед" суперобмен.

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