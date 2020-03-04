Главные новости дня: 3 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 3 марта.

"Ливерпуль" проиграл "Челси" и вылетел из Кубка Англии.

Football Italia: полуфинал Кубка Италии "Ювентус" - "Милан" отменен из-за коронавируса.

Черчесов подвел итоги жеребьевки групповой стадии Лиги наций.

Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21.

Матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" пройдет без болельщиков из-за коронавируса.

"Сочи" заявил экс-игрока "Порту" на матчи РПЛ.

Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса.

В "Барселоне" разгорается новый скандал из-за поведения помощника Сетьена во время матча с "Реалом".

"Барселона" готова потратиться на четырёх новичков ради Месси.

Проведение матчей РПЛ в Москве под вопросом из-за коронавируса.

Черчесов назвал дату оглашения заявки сборной России на мартовский сбор.

Все матчи азиатской Лиги Чемпионов перенесены из-за коронавируса.

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