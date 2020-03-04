Главные новости дня: 3 марта

Теги валенсияаталанталиверпульчелси

Главные новости дня: 3 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 3 марта.

"Ливерпуль" проиграл "Челси" и вылетел из Кубка Англии.

Football Italia: полуфинал Кубка Италии "Ювентус" - "Милан" отменен из-за коронавируса.

Черчесов подвел итоги жеребьевки групповой стадии Лиги наций.

Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21.

Матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Аталанта" пройдет без болельщиков из-за коронавируса.

"Сочи" заявил экс-игрока "Порту" на матчи РПЛ.

Остаток сезона в АПЛ может пройти без зрителей из-за коронавируса.

В "Барселоне" разгорается новый скандал из-за поведения помощника Сетьена во время матча с "Реалом".

"Барселона" готова потратиться на четырёх новичков ради Месси.

Проведение матчей РПЛ в Москве под вопросом из-за коронавируса.

Черчесов назвал дату оглашения заявки сборной России на мартовский сбор.

Все матчи азиатской Лиги Чемпионов перенесены из-за коронавируса.

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"Бавария" обыграла "Шальке" и вышла в полуфинал Кубка Германии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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