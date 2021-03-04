Главные новости дня: 3 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 3 марта.

"Барселона" в дополнительное время дожала "Севилью" и вышла в финал Кубка Испании.

"Уфа" разгромила "Урал" и вышла в четвертьфинал Кубка России.

"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Кристал Пэлас".

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Кротоне", "Милан" спас ничью с "Удинезе".

ПСЖ одолел "Бордо", "Монако" Головина уступил "Страсбуру".

Умер комментатор Юрий Розанов.

Команда из 1-й лиги выбила "Шахтер" из Кубка Украины.

Стали известны пары 1/4 финала Кубка России.

Новым владельцем "Валенсии" может стать наследный принц.

Сергей Галицкий сократил вложения в "Краснодар".

"Манчестер Юнайтед" требует у "Интера" Лаутаро Мартинеса в качестве компенсации за несвоевременную выплату бонуса за трансфер Лукаку.

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