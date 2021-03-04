Главные новости дня: 3 марта

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Главные новости дня: 3 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 3 марта.

"Барселона" в дополнительное время дожала "Севилью" и вышла в финал Кубка Испании.

"Уфа" разгромила "Урал" и вышла в четвертьфинал Кубка России.

"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Кристал Пэлас".

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Кротоне", "Милан" спас ничью с "Удинезе".

ПСЖ одолел "Бордо", "Монако" Головина уступил "Страсбуру".

Умер комментатор Юрий Розанов.

Команда из 1-й лиги выбила "Шахтер" из Кубка Украины.

Стали известны пары 1/4 финала Кубка России.

Новым владельцем "Валенсии" может стать наследный принц.

Сергей Галицкий сократил вложения в "Краснодар".

"Манчестер Юнайтед" требует у "Интера" Лаутаро Мартинеса в качестве компенсации за несвоевременную выплату бонуса за трансфер Лукаку.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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