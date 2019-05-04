Главные новости дня: 3 мая

Теги криштиану роналдуювентусреал мадридмауро икардисевилья

Главные новости дня: 3 мая

Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости пятницы, 3 мая.

В чемпионате России состоялись два матча 27-го тура. "Рубин" обыграл "Оренбург", "Енисей" оказался сильнее "Анжи".

В Серии А состоялось туринское дерби, в котором "Ювентус" и "Торино" сыграли вничью. Криштиану Роналду забил свой 100-й гол в карьере головой.

Видеообзор матча "Ювентус" - "Торино"

В чемпионате Испании "Севилья" проиграла "Леганесу" с неожиданным счетом 0:3.

Российский нападающий Николай Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии.

"Реал" может потратить на новичков более 500 миллионов евро.

Мауро Икарди и его жена Ванда Нара поучаствовали в откровенной фотосессии.

"Витесс" Слуцкого готовит грандиозные изменения в составе.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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Роналду забил 100-й гол головой в своей карьере

Роналду забил 100-й гол головой в своей карьере

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 35 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 35 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 35 65
4 Хетафе Хетафе 35 55
5 Севилья Севилья 36 55
6 Валенсия Валенсия 35 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Алавес Алавес 35 47
9 Леганес Леганес 36 45
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 35 44
11 Эспаньол Эспаньол 35 44
12 Бетис Бетис 35 44
13 Эйбар Эйбар 35 43
14 Вильярреал Вильярреал 35 40
15 Сельта Виго Сельта Виго 35 37
16 Леванте Леванте 35 37
17 Жирона Жирона 35 37
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 35 31
20 Уэска Уэска 35 30
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