Главные новости дня: 3 мая

Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости пятницы, 3 мая.

В чемпионате России состоялись два матча 27-го тура. "Рубин" обыграл "Оренбург", "Енисей" оказался сильнее "Анжи".

В Серии А состоялось туринское дерби, в котором "Ювентус" и "Торино" сыграли вничью. Криштиану Роналду забил свой 100-й гол в карьере головой.

Видеообзор матча "Ювентус" - "Торино"

В чемпионате Испании "Севилья" проиграла "Леганесу" с неожиданным счетом 0:3.

Российский нападающий Николай Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии.

"Реал" может потратить на новичков более 500 миллионов евро.

Мауро Икарди и его жена Ванда Нара поучаствовали в откровенной фотосессии.

"Витесс" Слуцкого готовит грандиозные изменения в составе.

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