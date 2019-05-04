Главные новости дня: 3 мая
Soccernews.ru выделяет главные футбольные новости пятницы, 3 мая.
В чемпионате России состоялись два матча 27-го тура. "Рубин" обыграл "Оренбург", "Енисей" оказался сильнее "Анжи".
В Серии А состоялось туринское дерби, в котором "Ювентус" и "Торино" сыграли вничью. Криштиану Роналду забил свой 100-й гол в карьере головой.
Видеообзор матча "Ювентус" - "Торино"
В чемпионате Испании "Севилья" проиграла "Леганесу" с неожиданным счетом 0:3.
Российский нападающий Николай Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии.
"Реал" может потратить на новичков более 500 миллионов евро.
Мауро Икарди и его жена Ванда Нара поучаствовали в откровенной фотосессии.
"Витесс" Слуцкого готовит грандиозные изменения в составе.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Игрокам "Аякса" разрешат поститься в Рамадан, несмотря на возможный выход в финал Лиги Чемпионов
-
Россиянин Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон
-
"Ювентус" - "Торино" - 1:1 (видеообзор матча Серии А)
-
Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче Серии А с "Торино" (видео голов)
-
"Реал" может потратить более полумиллиарда евро на усиление состава в летнее трансферное окно
Лента новостей
-
Главные новости дня: 3 мая
-
В Германии будут бороться с туалетными хулиганами на стадионах
-
Кьеллини: "Роналду и Месси, они как Федерер и Надаль"
-
Роналду забил 100-й гол головой в своей карьере
-
Каррера поблагодарил фанатов "Спартака" за любовь
-
Игрокам "Аякса" разрешат поститься в Рамадан, несмотря на возможный выход в финал Лиги Чемпионов
-
Россиянин Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон
-
Роналду: "Открыл клинику в Мадриде, чтобы дать работу испанцам"
-
Игроки и тренеры "Порту" навестили Касильяса в больнице
-
"Реал" договорился о переходе Йовича
-
"Леганес" сенсационно разгромил "Севилью" в матче Примеры (видео голов)
-
"Ювентус" - "Торино" - 1:1 (видеообзор матча Серии А)
-
"Страсбур" отобрал очки у "Марселя" в матче Лиги 1
-
"Челси" готов продать Виллиана "Барселоне"
-
"Майнц" и "РБ Лейпциг" не выявили победителя, забив шесть голов на двоих
-
Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче Серии А с "Торино" (видео голов)
-
"Реал" может потратить более полумиллиарда евро на усиление состава в летнее трансферное окно
-
Месси, Суарес, Пике и еще группа игроков "Барселоны" не сыграет с "Сельтой"
-
Молодой боливийский футболист получил страшную травму в матче национального чемпионата
-
Агуэро поучаствовал в съемках клипа аргентинской певицы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Леганес
|36
|45
|10
|Реал Сосьедад
|35
|44
|11
|Эспаньол
|35
|44
|12
|Бетис
|35
|44
|13
|Эйбар
|35
|43
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30