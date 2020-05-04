Главные новости дня: 3 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 3 мая.

Журнал France Football составил рейтинг лучших голов за всю историю Лиги Чемпионов. Первое место занял гол Зинедина Зидана, третье - Криштиану Роналду.

Василий Уткин рассказал, почему для "Локомотива" важно сменить тренера в ближайшее время.

Московский "Локомотив" нацелился на греческого хавбека Дмитриоса Яннулиса.

Руководство "Баварии" предложило ввести потолок зарплат в футболе.

В Госдуме РФ ответили Василию Уткину на его слова о "Роторе" и Волгограде.

"Валенсия" может расстаться с российским хавбеком Денисом Черышевым.

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал, что он сказал французскому полузащитнику Зинедину Зидану в овертайме финального матча чемпионата мира 2006 года.

Блогер Василий Уткин намерен завершить конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым.

"Порту" интересуется бразильским защитником "Спартака" Аиртон Лукасом.

Transfermarkt назвал клубы с самыми дорогими составами в мире.

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