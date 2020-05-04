Главные новости дня: 3 мая
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 3 мая.
Журнал France Football составил рейтинг лучших голов за всю историю Лиги Чемпионов. Первое место занял гол Зинедина Зидана, третье - Криштиану Роналду.
Василий Уткин рассказал, почему для "Локомотива" важно сменить тренера в ближайшее время.
Московский "Локомотив" нацелился на греческого хавбека Дмитриоса Яннулиса.
Руководство "Баварии" предложило ввести потолок зарплат в футболе.
В Госдуме РФ ответили Василию Уткину на его слова о "Роторе" и Волгограде.
"Валенсия" может расстаться с российским хавбеком Денисом Черышевым.
Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал, что он сказал французскому полузащитнику Зинедину Зидану в овертайме финального матча чемпионата мира 2006 года.
Блогер Василий Уткин намерен завершить конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым.
"Порту" интересуется бразильским защитником "Спартака" Аиртон Лукасом.
Transfermarkt назвал клубы с самыми дорогими составами в мире.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18