Главные новости дня: 3 мая

Теги зинедин зиданкриштиану роналдувасилий уткинмарко матерацци

Главные новости дня: 3 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 3 мая.

Журнал France Football составил рейтинг лучших голов за всю историю Лиги Чемпионов. Первое место занял гол Зинедина Зидана, третье - Криштиану Роналду.

Василий Уткин рассказал, почему для "Локомотива" важно сменить тренера в ближайшее время.

Московский "Локомотив" нацелился на греческого хавбека Дмитриоса Яннулиса.

Руководство "Баварии" предложило ввести потолок зарплат в футболе.

В Госдуме РФ ответили Василию Уткину на его слова о "Роторе" и Волгограде.

"Валенсия" может расстаться с российским хавбеком Денисом Черышевым.

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал, что он сказал французскому полузащитнику Зинедину Зидану в овертайме финального матча чемпионата мира 2006 года.

Блогер Василий Уткин намерен завершить конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым.

"Порту" интересуется бразильским защитником "Спартака" Аиртон Лукасом.

Transfermarkt назвал клубы с самыми дорогими составами в мире.

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Transfermarkt: "Манчестер Сити" занимает 1-е место в мире по общей стоимости игроков

Transfermarkt: "Манчестер Сити" занимает 1-е место в мире по общей стоимости игроков

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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