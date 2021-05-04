Главные новости дня: 3 мая

Фото: твиттер "Зенита"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 3 мая.

"Зенит" установил рекорд РПЛ по голам за сезон.

Вратарь "Спартака" расплакался после победы над тульским "Арсеналом".

Феерия "Зенита", успех "Спартака" очередная потеря ЦСКА: результаты 28-го тура РПЛ.

Дортмундская "Боруссия" определилась с ценой на Санчо.

Чемпионство "Интера", борьба за Лигу Чемпионов и много голов. Результаты 34-го тура Серии А.

Победы "Атлетико", "Реала" и "Барсы", поражение "Севильи" и упорная борьба за чемпионство. Результаты 34-го тура Ла Лиги.

"Манчестер Сити" почти чемпион, "Вест Хэм" продолжает бороться за Лигу Чемпионов. Результаты 34-го тура АПЛ.

Основной защитник "Реала" пропустит матч с "Челси".

"Спартак" теряет Кутепова.

"Валенсия" уволила главного тренера после поражения от "Барселоны".

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