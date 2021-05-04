Главные новости дня: 3 мая
Фото: твиттер "Зенита"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 3 мая.
"Зенит" установил рекорд РПЛ по голам за сезон.
Вратарь "Спартака" расплакался после победы над тульским "Арсеналом".
Феерия "Зенита", успех "Спартака" очередная потеря ЦСКА: результаты 28-го тура РПЛ.
Дортмундская "Боруссия" определилась с ценой на Санчо.
Чемпионство "Интера", борьба за Лигу Чемпионов и много голов. Результаты 34-го тура Серии А.
Победы "Атлетико", "Реала" и "Барсы", поражение "Севильи" и упорная борьба за чемпионство. Результаты 34-го тура Ла Лиги.
"Манчестер Сити" почти чемпион, "Вест Хэм" продолжает бороться за Лигу Чемпионов. Результаты 34-го тура АПЛ.
Основной защитник "Реала" пропустит матч с "Челси".
"Спартак" теряет Кутепова.
"Валенсия" уволила главного тренера после поражения от "Барселоны".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Победы "Атлетико", "Реала" и "Барсы", поражение "Севильи" и упорная борьба за чемпионство. Результаты 34-го тура Ла Лиги
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Чемпионство "Интера", борьба за Лигу Чемпионов и много голов. Результаты 34-го тура Серии А
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Главные новости дня: 3 мая
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Победы "Атлетико", "Реала" и "Барсы", поражение "Севильи" и упорная борьба за чемпионство. Результаты 34-го тура Ла Лиги
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18