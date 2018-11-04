Главные новости дня: 3 ноября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 3 ноября.

В чемпионате России "Локомотив" дома обыграл тульский "Арсенал", а московское дерби между "Динамо" и ЦСКА завершилось нулевой ничьей.

В АПЛ состоялись семь матчей. Выделим гостевые победы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", а также ничью в центральной игре тура между "Арсеналом" и "Ливерпулем".

В Серии А "Интер" и "Ювентус" выиграли свои поединки, а вот "Рома" очки потеряла.

В Примере "Реал" и "Барселона" добыли тяжелейшие победы над "Вальядолидом" и "Райо Вальекано" соответственно, "Атлетико" не сумел одолеть "Леганес", а "Валенсия" уступила "Жироне".

Видеообзор матча "Реал" - "Вальядолид"

Видеообзор матча "Райо Вальекано" - "Барселона"

В Бундеслиге дортмундская "Боруссия" взяла верх над "Вольфсбургом" и оторвалась от "Баварии", которая оступилась во встрече с "Фрайбургом".

Во французской Лиге 1 "Лион" разошёлся миром с "Бордо", а "Монако" с Александром Головиным в составе проиграл "Реймсу".

В чемпионате Украины в субботу состоялось Класико, в котором "Шахтёр" оказался сильнее киевского "Динамо".

И наконец, первенство Нидерландов - "Аякс" выиграл у "Виллем II", а ПСВ одолел "Витесс" Слуцкого.

А самого Леонида Викторовича СМИ активно сватали в лиссабонский "Спортинг". Сам тренер уже прокомментировал появившиеся слухи.

Завершим наш дайджест важной новостью из стана московского "Спартака". Утверждается, что на пост наставника "красно-белых" остался только один претендент.

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