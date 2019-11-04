Главные новости дня: 3 ноября

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Главные новости дня: 3 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 3 ноября.

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом", забив два гола после 90-й минуты.

В чемпионате Англии полузащитник "Эвертона" Андре Гомес получил жуткую травму в матче 11-го тура с "Тоттенхэмом".

Руководство "Баварии" уволило главного тренера Нико Ковача. Его преемником может стать экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

В 11-м туре Серии А "Милан" проиграл "Лацио". Миланцы по-прежнему не входят даже в первую десятку.

"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в 12-м туре проиграл "Сент-Этьену".

Жозе Моуринью может возглавить "Арсенал". "Особенный" уже провел переговоры с "канонирами".

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман оценил вероятность возглавить "Барселону".

"Леванте", обыгравший "Барселону", поиздевался над каталонским клубом в Twitter.

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"Монако" Головина проиграл "Сент-Этьену" в матче Лиги 1

"Монако" Головина проиграл "Сент-Этьену" в матче Лиги 1

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
3 Лестер Сити Лестер Сити 11 23
4 Челси Челси 11 23
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 11 17
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 11 16
7 Борнмут Борнмут 11 16
8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 11 15
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 11 13
13 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
14 Бернли Бернли 11 12
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 11 12
16 Астон Вилла Астон Вилла 11 11
17 Эвертон Эвертон 10 10
18 Саутгемптон Саутгемптон 11 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 11 7
20 Уотфорд Уотфорд 11 5
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