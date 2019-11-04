Главные новости дня: 3 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 3 ноября.
В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом", забив два гола после 90-й минуты.
В чемпионате Англии полузащитник "Эвертона" Андре Гомес получил жуткую травму в матче 11-го тура с "Тоттенхэмом".
Руководство "Баварии" уволило главного тренера Нико Ковача. Его преемником может стать экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
В 11-м туре Серии А "Милан" проиграл "Лацио". Миланцы по-прежнему не входят даже в первую десятку.
"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в 12-м туре проиграл "Сент-Этьену".
Жозе Моуринью может возглавить "Арсенал". "Особенный" уже провел переговоры с "канонирами".
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман оценил вероятность возглавить "Барселону".
"Леванте", обыгравший "Барселону", поиздевался над каталонским клубом в Twitter.
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"Милан" проиграл "Лацио" в домашнем матче Серии А
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"Бавария" отправила Ковача в отставку с поста главного тренера команды
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"Эвертон" на 97-й минуте ушел от поражения в матче с "Тоттенхэмом"
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Игрок "Эвертона" получил перелом ноги после подката Сон Хын Мина
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"Барселона" получила 3 от "Леванте" и в который раз показала все свои проблемы: разбираем сенсационный матч 12 тура Ла Лиги
Лента новостей
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Главные новости дня: 3 ноября
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"Монако" Головина проиграл "Сент-Этьену" в матче Лиги 1
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"Милан" проиграл "Лацио" в домашнем матче Серии А
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1
В "Барселоне" отреагировали на жуткую травму Андре Гомеша
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1
"Бавария" и дортмундская "Боруссия" узнали своих соперников в 1/8 финала Кубка Германии
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Экс-руководитель "Монако" рассказал, почему Мбаппе не перешел в "Реал" в 2017 году
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1
Футболисты "Эвертона" побывали в раздевалке "Тоттенхэма", чтобы утешить Сон Хын Мина
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Ковач высказался о своем увольнении из "Баварии"
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"Ростов" повторил клубный рекорд в чемпионате России
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"Бавария" отправила Ковача в отставку с поста главного тренера команды
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17-летний футболист забил с центра поля вратарю, который стоял на линии ворот
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Соперник "Краснодара" по Лиге Европы "Хетафе" выиграл в гостевом матче Примеры
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"Фиорентина" и "Парма" не выявили победителя в матче Серии А
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"Маска", скелеты, индеец. Игроки ПСЖ ярко отметили Хэллоуин
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Балотелли поделился видео с африканскими детьми после расизма в матче Серии А
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"Шальке" одержал волевую победу над "Аугсбургом" и догнал "Баварию" в Бундеслиге
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"Торпедо" Игнашевича обыграло "СКА-Хабаровск" и продолжает лидировать в ФНЛ
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"Эвертон" на 97-й минуте ушел от поражения в матче с "Тоттенхэмом"
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1
Игрок "Эвертона" получил перелом ноги после подката Сон Хын Мина
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"Леванте" потроллил "Барселону" после победы над ней в Примере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|11
|5