Главные новости дня: 3 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 3 ноября.

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом", забив два гола после 90-й минуты.

В чемпионате Англии полузащитник "Эвертона" Андре Гомес получил жуткую травму в матче 11-го тура с "Тоттенхэмом".

Руководство "Баварии" уволило главного тренера Нико Ковача. Его преемником может стать экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

В 11-м туре Серии А "Милан" проиграл "Лацио". Миланцы по-прежнему не входят даже в первую десятку.

"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, в 12-м туре проиграл "Сент-Этьену".

Жозе Моуринью может возглавить "Арсенал". "Особенный" уже провел переговоры с "канонирами".

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман оценил вероятность возглавить "Барселону".

"Леванте", обыгравший "Барселону", поиздевался над каталонским клубом в Twitter.

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