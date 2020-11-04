Главные новости дня: 3 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 3 ноября.

Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико", менхенгладбахская "Боруссия" не оставила камня на камне от "Шахтера", "Реал" победил "Интер", "Ливерпуль" разнес "Аталанту", "Бавария" разгромила "Ред Булл". Все результаты дня можно посмотреть здесь.

Матч "Барселона" - "Динамо" Киев, несмотря на все слухи, состоится.

"Барселона" готова заплатить сравнительно небольшую сумму за защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию.

Легендарный Диего Марадона почувствовал себя плохо и оказался в больнице. Экс-футболиста готовят к операции на мозге.

Бывший игрок сборной России Роман Широков готов заплатить штраф за избиение футбольного арбитра.

Состоялось назначение судейских бригад и инспекторов на матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

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