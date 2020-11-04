Главные новости дня: 3 ноября

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Главные новости дня: 3 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 3 ноября.

Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико", менхенгладбахская "Боруссия" не оставила камня на камне от "Шахтера", "Реал" победил "Интер", "Ливерпуль" разнес "Аталанту", "Бавария" разгромила "Ред Булл". Все результаты дня можно посмотреть здесь.

Матч "Барселона" - "Динамо" Киев, несмотря на все слухи, состоится.

"Барселона" готова заплатить сравнительно небольшую сумму за защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию.

Легендарный Диего Марадона почувствовал себя плохо и оказался в больнице. Экс-футболиста готовят к операции на мозге.

Бывший игрок сборной России Роман Широков готов заплатить штраф за избиение футбольного арбитра.

Состоялось назначение судейских бригад и инспекторов на матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лига Чемпионов: результаты матчей 3 ноября

Лига Чемпионов: результаты матчей 3 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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