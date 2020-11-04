Главные новости дня: 3 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 3 ноября.
Состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико", менхенгладбахская "Боруссия" не оставила камня на камне от "Шахтера", "Реал" победил "Интер", "Ливерпуль" разнес "Аталанту", "Бавария" разгромила "Ред Булл". Все результаты дня можно посмотреть здесь.
Матч "Барселона" - "Динамо" Киев, несмотря на все слухи, состоится.
"Барселона" готова заплатить сравнительно небольшую сумму за защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию.
Легендарный Диего Марадона почувствовал себя плохо и оказался в больнице. Экс-футболиста готовят к операции на мозге.
Бывший игрок сборной России Роман Широков готов заплатить штраф за избиение футбольного арбитра.
Состоялось назначение судейских бригад и инспекторов на матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
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"Реал" одержал феерическую победу над "Интером" в Лиге Чемпионов
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"Шахтер" установил клубный антирекорд в матче с гладбахской "Боруссией"
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"Локомотив" отобрал очки у "Атлетико" в матче Лиги Чемпионов
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Гладбахская "Боруссия" уничтожила "Шахтер" в Лиге Чемпионов
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Дортмундская "Боруссия" начала переговоры по трансферу Кварацхелии
Лента новостей
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Главные новости дня: 3 ноября
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Лига Чемпионов: результаты матчей 3 ноября
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Мохамед Салах вышел на первое место по числу голов за "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов
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В "Локомотиве" рассказали о переговорах с Миранчуком о новом контракте
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Мирча Луческу оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов
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"Аякс" на выезде победил "Мидтьюлланд"
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"Порту" разгромил "Марсель" в Лиге Чемпионов
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"Манчестер Сити" крупно обыграл "Олимпиакос"
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"Бавария" в гостях разгромила "Зальцбург"
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"Ливерпуль" уничтожил "Аталанту" в Лиге Чемпионов
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"Реал" одержал феерическую победу над "Интером" в Лиге Чемпионов
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"Атлетико" в восьмой раз подряд не проиграл в России
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Временный президент "Барселоны" высказался о зимних трансферах
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Марадона перенесет операцию на мозге
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Серхио Рамос забил юбилейный гол за "Реал"
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"Шахтер" установил клубный антирекорд в матче с гладбахской "Боруссией"
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"Фиорентина" рассматривает трех кандидатов на пост главного тренера
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Лэмпард рассказал, когда Пулишич вернется в строй
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"Локомотив" отобрал очки у "Атлетико" в матче Лиги Чемпионов
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Гладбахская "Боруссия" уничтожила "Шахтер" в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18