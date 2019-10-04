Главные новости дня: 3 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 2 октября.

В Лиге Европы прошло 24 матча 2-го тура группового этапа.

"Краснодар" проиграл "Хетафе" в матче Лиги Европы

ЦСКА проиграл второй матч подряд в Лиге Европы. Теперь "Эспаньолу".

"Лудогорец" разгромил "Ференцварош" и возглавил группу "армейцев".

"Манчестер Юнайтед" и АЗ разошлись миром в Лиге Европы.

"МЮ" не может победить в 10 подряд гостевых матчах впервые с 1989 года.

Со всеми результатами дня можно ознакомиться тут.

У бывшего игрока "Зенита" угнали машину. Он потерял КАСКО и забыл название страховой

Дешем рассказал, почему не вызвал Погба на матчи отбора Евро-2020.

Малком может завершить карьеру из-за травмы.

Суарес вышел на 3-е место в истории "Барселоны" по числу голов в Лиге Чемпионов

УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов среди россиян

Лэмпард - первый за 2,5 года английский тренер, победивший в матче Лиги Чемпионов.

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