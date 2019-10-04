Главные новости дня: 3 октября

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Главные новости дня: 3 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 2 октября.

В Лиге Европы прошло 24 матча 2-го тура группового этапа.

"Краснодар" проиграл "Хетафе" в матче Лиги Европы

ЦСКА проиграл второй матч подряд в Лиге Европы. Теперь "Эспаньолу". 

"Лудогорец" разгромил "Ференцварош" и возглавил группу "армейцев".

"Манчестер Юнайтед" и АЗ разошлись миром в Лиге Европы

"МЮ" не может победить в 10 подряд гостевых матчах впервые с 1989 года.

Со всеми результатами дня можно ознакомиться тут.

У бывшего игрока "Зенита" угнали машину. Он потерял КАСКО и забыл название страховой

Дешем рассказал, почему не вызвал Погба на матчи отбора Евро-2020.

Малком может завершить карьеру из-за травмы.

Суарес вышел на 3-е место в истории "Барселоны" по числу голов в Лиге Чемпионов

УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов среди россиян

Лэмпард - первый за 2,5 года английский тренер, победивший в матче Лиги Чемпионов.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лига Европы: результаты 3 октября

Лига Европы: результаты 3 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 7 21
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 7 16
3 Лестер Сити Лестер Сити 7 14
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 7 12
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 12
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7 11
7 Челси Челси 7 11
8 Борнмут Борнмут 7 11
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 11
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
11 Бернли Бернли 7 9
12 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 7 8
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 7 7
14 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
15 Эвертон Эвертон 7 7
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 7 6
17 Норвич Сити Норвич Сити 7 6
18 Астон Вилла Астон Вилла 7 5
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 7 2
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