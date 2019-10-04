Главные новости дня: 3 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 2 октября.
В Лиге Европы прошло 24 матча 2-го тура группового этапа.
"Краснодар" проиграл "Хетафе" в матче Лиги Европы
ЦСКА проиграл второй матч подряд в Лиге Европы. Теперь "Эспаньолу".
"Лудогорец" разгромил "Ференцварош" и возглавил группу "армейцев".
"Манчестер Юнайтед" и АЗ разошлись миром в Лиге Европы.
"МЮ" не может победить в 10 подряд гостевых матчах впервые с 1989 года.
Со всеми результатами дня можно ознакомиться тут.
У бывшего игрока "Зенита" угнали машину. Он потерял КАСКО и забыл название страховой
Дешем рассказал, почему не вызвал Погба на матчи отбора Евро-2020.
Малком может завершить карьеру из-за травмы.
Суарес вышел на 3-е место в истории "Барселоны" по числу голов в Лиге Чемпионов
УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.
Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов среди россиян
Лэмпард - первый за 2,5 года английский тренер, победивший в матче Лиги Чемпионов.
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Главные новости дня: 3 октября
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"Севилья" минимально обыграла АПОЭЛ, а "Карабах" разгромил в гостях "Дюделанж"
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"Лацио" дома победил "Ренн", "Селтик" обыграл ЧФР
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"Трабзонспор" и "Базель" закончили результативной ничьей
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"Краснодар" проиграл "Хетафе" в матче Лиги Европы
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Влашич прокомментировал матч с "Эспаньолом"
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"МЮ" не может победить в 10 подряд гостевых матчах впервые с 1989 года
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"Истанбул" и менхенгладбахская "Боруссия" сыграли вничью, "Рома" и "Вольфсберг" обменялись голами
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Гончаренко выразил недовольство игрой Седрика Гогуа
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"Сент-Этьен" и "Вольфсбург" закончили ничьей, "Александрия" и "Гент" обменялись голами
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Тренер "Эспаньола" - о матче с ЦСКА: "Все сложилось, как планировали"
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"Брага" и "Слован" не выявили победителя, "Вулверхэмптон" обыграл "Бешикташ"
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Обляков прокомментировал поражение ЦСКА в матче с "Эспаньолом"
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"Порту" проиграл "Фейеноорду", "Янг Бойз" вырвал победу у "Рейнджерс"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2