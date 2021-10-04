Главные новости дня: 3 октября
Фото: инстаграм "Эспаньола"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 3 октября.
В Российской Премьер-Лиге "Зенит" проиграл "Сочи", "Спартак" победил "Ахмат", а "Ростов" оказался сильнее "Локомотива". Все результаты 10-го тура РПЛ.
В чемпионате Англии "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" не выявили победителя, "Тоттенхэм" обыграл "Астон Виллу". Все результаты 7-го тура АПЛ.
В чемпионате Испании "Реал" неожиданно проиграл "Эспаньолу", а "Севилья" уступила "Гранаде". Все результаты 8-го тура Ла Лиги.
В чемпионате Германии "Бавария" сенсационно проиграла "Айнтрахту", а "Байер" разгромил "Арминию". Все результаты 7-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Италии "Милан" победил "Аталанту", "Наполи" выиграл у "Фиорентины". Все результаты 7-го тура Серии А.
В чемпионате Франции ПСЖ неожиданно проиграл "Ренну", "Монако" разгромил "Бордо". Все результаты 9-го тура Лиги 1.
В чемпионате Украины "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью. Доступен видеообзор матча. Все результаты 10-го тура УПЛ.
Болельщиков "Спартака" избили в Грозном.
Украинский нападающий Евгений Селезнев угрожал расправой фанатам.
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин выбыл из строя из-за травмы.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18