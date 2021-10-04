Главные новости дня: 3 октября

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Главные новости дня: 3 октября

Фото: инстаграм "Эспаньола"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 3 октября.

В Российской Премьер-Лиге "Зенит" проиграл "Сочи", "Спартак" победил "Ахмат", а "Ростов" оказался сильнее "Локомотива". Все результаты 10-го тура РПЛ.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" не выявили победителя, "Тоттенхэм" обыграл "Астон Виллу". Все результаты 7-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Реал" неожиданно проиграл "Эспаньолу", а "Севилья" уступила "Гранаде". Все результаты 8-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Германии "Бавария" сенсационно проиграла "Айнтрахту", а "Байер" разгромил "Арминию". Все результаты 7-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Милан" победил "Аталанту", "Наполи" выиграл у "Фиорентины". Все результаты 7-го тура Серии А.

В чемпионате Франции ПСЖ неожиданно проиграл "Ренну", "Монако" разгромил "Бордо". Все результаты 9-го тура Лиги 1.

В чемпионате Украины "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью. Доступен видеообзор матча. Все результаты 10-го тура УПЛ.

Болельщиков "Спартака" избили в Грозном. 

Украинский нападающий Евгений Селезнев угрожал расправой фанатам.

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин выбыл из строя из-за травмы.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Провалы "Реала" и "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги

Провалы "Реала" и "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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