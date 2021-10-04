Главные новости дня: 3 октября

Фото: инстаграм "Эспаньола"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 3 октября.

В Российской Премьер-Лиге "Зенит" проиграл "Сочи", "Спартак" победил "Ахмат", а "Ростов" оказался сильнее "Локомотива". Все результаты 10-го тура РПЛ.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" не выявили победителя, "Тоттенхэм" обыграл "Астон Виллу". Все результаты 7-го тура АПЛ.

В чемпионате Испании "Реал" неожиданно проиграл "Эспаньолу", а "Севилья" уступила "Гранаде". Все результаты 8-го тура Ла Лиги.

В чемпионате Германии "Бавария" сенсационно проиграла "Айнтрахту", а "Байер" разгромил "Арминию". Все результаты 7-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Италии "Милан" победил "Аталанту", "Наполи" выиграл у "Фиорентины". Все результаты 7-го тура Серии А.

В чемпионате Франции ПСЖ неожиданно проиграл "Ренну", "Монако" разгромил "Бордо". Все результаты 9-го тура Лиги 1.

В чемпионате Украины "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью. Доступен видеообзор матча. Все результаты 10-го тура УПЛ.

Болельщиков "Спартака" избили в Грозном.

Украинский нападающий Евгений Селезнев угрожал расправой фанатам.

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин выбыл из строя из-за травмы.

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