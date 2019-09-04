Главные новости дня: 3 сентября

Теги зенит санкт-петербургкриштиану роналдунеймарчемпионат мира

Главные новости дня: 3 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 3 сентября.

Определились все участники 1/16 финала Кубка России.

Валерий Карпин - лучший тренер августа в РПЛ.

"Зенит" огласил заявку на Лигу Чемпионов.

Состоялось представление эмблемы ЧМ-2022.

СМИ подсчитали, сколько клубы РПЛ потратили в летнее трансферное окно.

Криштиану Роналду признан лучшим игроком года в Португалии.

Клубы топ-5 лиг Европы обновили рекорд по тратам на летние трансферы.

Бартомеу жёстко ответил ПСЖ на выдвинутые требования по трансферу Неймара.

Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева.

Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Бывший футболист "Реала" и сборной Германии подозревается в распространении детской порнографии

Бывший футболист "Реала" и сборной Германии подозревается в распространении детской порнографии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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