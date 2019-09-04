Главные новости дня: 3 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 3 сентября.

Определились все участники 1/16 финала Кубка России.

Валерий Карпин - лучший тренер августа в РПЛ.

"Зенит" огласил заявку на Лигу Чемпионов.

Состоялось представление эмблемы ЧМ-2022.

СМИ подсчитали, сколько клубы РПЛ потратили в летнее трансферное окно.

Криштиану Роналду признан лучшим игроком года в Португалии.

Клубы топ-5 лиг Европы обновили рекорд по тратам на летние трансферы.

Бартомеу жёстко ответил ПСЖ на выдвинутые требования по трансферу Неймара.

Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева.

Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга.

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