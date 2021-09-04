Главные новости дня: 3 сентября

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Главные новости дня: 3 сентябряФото: инстаграм Манджукича

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 3 сентября.

Бразилия и Аргентина добыли гостевые победы в квалификации ЧМ-2022.

Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.

"Спартак" опубликовал заявку команды на Лигу Европы.

Шесть игроков сборной России выбыли из-за травм после смены медицинского штаба.

Миодраг Божович - новый тренер тульского "Арсенала".

Марио Манджукич завершил карьеру.

"Зенит" заключил новый контракт с основным защитником.

Арсен Венгер предлагает ввести обязательный отдых для футболистов после турниров сборных.

"Барселона" договорилась с Дани Ольмо.

Братья Миранчуки перед ЧМ-2018 отказались переходить в "Манчестер Юнайтед".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Манчестер Юнайтед" пытался продать Кавани, чтобы освободить 7-й номер для Роналду

"Манчестер Юнайтед" пытался продать Кавани, чтобы освободить 7-й номер для Роналду

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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