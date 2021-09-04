Главные новости дня: 3 сентября
Фото: инстаграм Манджукича
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 3 сентября.
Бразилия и Аргентина добыли гостевые победы в квалификации ЧМ-2022.
Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.
"Спартак" опубликовал заявку команды на Лигу Европы.
Шесть игроков сборной России выбыли из-за травм после смены медицинского штаба.
Миодраг Божович - новый тренер тульского "Арсенала".
Марио Манджукич завершил карьеру.
"Зенит" заключил новый контракт с основным защитником.
Арсен Венгер предлагает ввести обязательный отдых для футболистов после турниров сборных.
"Барселона" договорилась с Дани Ольмо.
Братья Миранчуки перед ЧМ-2018 отказались переходить в "Манчестер Юнайтед".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 3 сентября
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18