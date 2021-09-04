Главные новости дня: 3 сентября

Фото: инстаграм Манджукича

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 3 сентября.

Бразилия и Аргентина добыли гостевые победы в квалификации ЧМ-2022.

Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.

"Спартак" опубликовал заявку команды на Лигу Европы.

Шесть игроков сборной России выбыли из-за травм после смены медицинского штаба.

Миодраг Божович - новый тренер тульского "Арсенала".

Марио Манджукич завершил карьеру.

"Зенит" заключил новый контракт с основным защитником.

Арсен Венгер предлагает ввести обязательный отдых для футболистов после турниров сборных.

"Барселона" договорилась с Дани Ольмо.

Братья Миранчуки перед ЧМ-2018 отказались переходить в "Манчестер Юнайтед".

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