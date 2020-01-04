Главные новости дня: 3 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 3 января.

"Севилья" сыграла вничью с "Атлетиком" в матче Примеры.

Бундеслига определила лучшие голы десятилетия.

"Барселона" назвала 12 задач Лионеля Месси на 2020-й год.

Ван Дейк, Месси и Роналду попали в символическую сборную года по версии L’Equipe.

"Реал" стал самым популярным клубом мира в соцсетях в 2019 году.

"Монако" объявил о трансфере сербского таланта.

Бруно Перес вернулся в "Рому".

Трансфер Макарова в "Рубин" сорвался.

"Локомотив" ищет замену Юрию Семину.

Европейские топ-клубы предлагают новый формат клубного чемпионата мира.

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