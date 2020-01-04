Главные новости дня: 3 января

Теги севильяреал мадридлионель мессиюрий семин

Главные новости дня: 3 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 3 января.

"Севилья" сыграла вничью с "Атлетиком" в матче Примеры.

Бундеслига определила лучшие голы десятилетия.

"Барселона" назвала 12 задач Лионеля Месси на 2020-й год.

Ван Дейк, Месси и Роналду попали в символическую сборную года по версии L’Equipe.

"Реал" стал самым популярным клубом мира в соцсетях в 2019 году.

"Монако" объявил о трансфере сербского таланта.

Бруно Перес вернулся в "Рому".

Трансфер Макарова в "Рубин" сорвался.

"Локомотив" ищет замену Юрию Семину.

Европейские топ-клубы предлагают новый формат клубного чемпионата мира.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Европейские топ-клубы предлагают новый формат клубного чемпионата мира

Европейские топ-клубы предлагают новый формат клубного чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов