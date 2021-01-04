Главные новости дня: 3 января

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Главные новости дня: 3 январяSoccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 3 января.

"Спартак" и "Ростов" могут обменяться игроками.

"Манчестер Юнайтед" решил продать Погба.

Головин не попал в список 100 лучших футболистов в Лиге 1.

"Ювентус" предложил "Манчестер Юнайтед" двух игроков в обмен на Погба.

Дзюба опередил Неймара и Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров в 2020 году.

"Ювентус" продаст Дибалу, если форвард откажется от нового контракта.

Деле Алли хочет перейти в ПСЖ.

"Атлетик", несмотря на победу, уволил главного тренера.

"Бавария", проигрывая после первого тайма, разгромила "Майнц".

Все результаты 14 тура Бундеслиги и 15 тура Серии А.

The Athletic: "Челси" изучает варианты для замены Лэмпарда.

Роналду обогнал Пеле по количеству голов. Остался один мяч до абсолютного рекорда.

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Роналду обогнал Пеле по количеству голов. Остался один мяч до абсолютного рекорда

Роналду обогнал Пеле по количеству голов. Остался один мяч до абсолютного рекорда

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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