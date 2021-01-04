Главные новости дня: 3 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 3 января.

"Спартак" и "Ростов" могут обменяться игроками.

"Манчестер Юнайтед" решил продать Погба.

Головин не попал в список 100 лучших футболистов в Лиге 1.

"Ювентус" предложил "Манчестер Юнайтед" двух игроков в обмен на Погба.

Дзюба опередил Неймара и Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров в 2020 году.

"Ювентус" продаст Дибалу, если форвард откажется от нового контракта.

Деле Алли хочет перейти в ПСЖ.

"Атлетик", несмотря на победу, уволил главного тренера.

"Бавария", проигрывая после первого тайма, разгромила "Майнц".

Все результаты 14 тура Бундеслиги и 15 тура Серии А.

The Athletic: "Челси" изучает варианты для замены Лэмпарда.

Роналду обогнал Пеле по количеству голов. Остался один мяч до абсолютного рекорда.