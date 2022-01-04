Главные новости дня: 3 января

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Главные новости дня: 3 января

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 3 января.

В матче 1/16 финала Кубка Франции ПСЖ разгромил "Ванн".

В матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону". Все результаты 21-го тура АПЛ.

В матче чемпионата Испании "Севилья" обыграла "Кадис". Все результаты 19-го тура Ла Лиги.

"Монако" объявил имя нового главного тренера.

Аргентинский диджей Фер Паласио рассказал, что ему угрожали убийством из-за нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.

Четыре топ-клуба провели переговоры с защитником "Челси" Антонио Рюдигером.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об идее проведения чемпионата мира каждые два года.

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, при каких обстоятельствах ему были предложены акции "Спартака".

Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората, скорее всего, продолжит карьеру в "Барселоне".

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов проводит отпуск с внучкой первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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