Главные новости дня: 3 января

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 3 января.

В матче 1/16 финала Кубка Франции ПСЖ разгромил "Ванн".

В матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону". Все результаты 21-го тура АПЛ.

В матче чемпионата Испании "Севилья" обыграла "Кадис". Все результаты 19-го тура Ла Лиги.

"Монако" объявил имя нового главного тренера.

Аргентинский диджей Фер Паласио рассказал, что ему угрожали убийством из-за нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.

Четыре топ-клуба провели переговоры с защитником "Челси" Антонио Рюдигером.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об идее проведения чемпионата мира каждые два года.

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, при каких обстоятельствах ему были предложены акции "Спартака".

Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората, скорее всего, продолжит карьеру в "Барселоне".

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов проводит отпуск с внучкой первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина.

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