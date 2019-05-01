Главные новости дня: 30 апреля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 30 апреля.

Состоялся первый полуфинальный поединок Лиги Чемпионов, в котором "Аякс" на выезде переиграл "Тоттенхэм".

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 ПСЖ проиграл "Монпелье".

Банк ВТБ купил контрольный пакет акций московского "Динамо".

В РПЛ рассмотрят возможность наказания футболистов за отказ от общения с прессой.

"Зенит" намерен купить игрока ЦСКА Марио Фернандеса.

Акинфеев стал лауреатом премии в номинации "Спортивный подвиг года".

Неймара могут отстранить от выступлений в сборной Бразилии за удар фаната.

СМИ узнали, какая дисквалификация грозит Неймару и Мбаппе.

"Милан" определился с кандидатами на пост главного тренера.

Федор Смолов попал на радары клуба из Бундеслиги.

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