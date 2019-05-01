Главные новости дня: 30 апреля

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Главные новости дня: 30 апреля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 30 апреля.

Состоялся первый полуфинальный поединок Лиги Чемпионов, в котором "Аякс" на выезде переиграл "Тоттенхэм".

В рамках 34-го тура французской Лиги 1 ПСЖ проиграл "Монпелье".

Банк ВТБ купил контрольный пакет акций московского "Динамо".

В РПЛ рассмотрят возможность наказания футболистов за отказ от общения с прессой.

"Зенит" намерен купить игрока ЦСКА Марио Фернандеса.

Акинфеев стал лауреатом премии в номинации "Спортивный подвиг года".

Неймара могут отстранить от выступлений в сборной Бразилии за удар фаната.

СМИ узнали, какая дисквалификация грозит Неймару и Мбаппе.

"Милан" определился с кандидатами на пост главного тренера.

Федор Смолов попал на радары клуба из Бундеслиги.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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"Аякс" одолел "Тоттенхэм" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов

"Аякс" одолел "Тоттенхэм" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
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