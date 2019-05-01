Главные новости дня: 30 апреля
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 30 апреля.
Состоялся первый полуфинальный поединок Лиги Чемпионов, в котором "Аякс" на выезде переиграл "Тоттенхэм".
В рамках 34-го тура французской Лиги 1 ПСЖ проиграл "Монпелье".
Банк ВТБ купил контрольный пакет акций московского "Динамо".
В РПЛ рассмотрят возможность наказания футболистов за отказ от общения с прессой.
"Зенит" намерен купить игрока ЦСКА Марио Фернандеса.
Акинфеев стал лауреатом премии в номинации "Спортивный подвиг года".
Неймара могут отстранить от выступлений в сборной Бразилии за удар фаната.
СМИ узнали, какая дисквалификация грозит Неймару и Мбаппе.
"Милан" определился с кандидатами на пост главного тренера.
Федор Смолов попал на радары клуба из Бундеслиги.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 30 апреля
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В сети выложили изображение новой формы "Интера"
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"Атлетико" нашел замену Годину
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"Аякс" одолел "Тоттенхэм" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов
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"Тоттенхэм" и "Аякс" назвали стартовые составы на матч 1/2 финала Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14