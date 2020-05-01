Главные новости дня: 30 апреля

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Главные новости дня: 30 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 30 апреля.

ПСЖ посвятил чемпионский титул врачам, борющимся с коронавирусом.

На Кокорина и Мамаева опять подали в суд.

JN: чемпионат Португалии возобновится в конце мая.

Флик продлил контракт с "Баварией". На подписании все были в масках с клубной эмблемой.

АПЛ представила строгий свод правил для возобновления тренировок.

Адвокат Мамаева прокомментировал иск телеведущей Ушаковой.

Кейн восстановился после операции на бедре.

УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в следующем сезоне.

​​​​​​​Фанаты "Локомотива" выступили против отставки Сёмина.

​​​​​​​ОфициальноПСЖ объявлен чемпионом Франции.

​​​​​​​Уткин объяснил, почему не обратился в полицию после угроз Соловьёва.

Кубок Африканских Наций перенесут с 2021 на 2022 год.

12 из 16 клубов РПЛ могут поддержать досрочное завершение сезона.

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"Амьен" оспорит досрочное завершение сезона чемпионата Франции

"Амьен" оспорит досрочное завершение сезона чемпионата Франции

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
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