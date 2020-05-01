Главные новости дня: 30 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 30 апреля.

ПСЖ посвятил чемпионский титул врачам, борющимся с коронавирусом.

На Кокорина и Мамаева опять подали в суд.

JN: чемпионат Португалии возобновится в конце мая.

Флик продлил контракт с "Баварией". На подписании все были в масках с клубной эмблемой.

АПЛ представила строгий свод правил для возобновления тренировок.

Адвокат Мамаева прокомментировал иск телеведущей Ушаковой.

Кейн восстановился после операции на бедре.

УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в следующем сезоне.

​​​​​​​Фанаты "Локомотива" выступили против отставки Сёмина.

​​​​​​​Официально: ПСЖ объявлен чемпионом Франции.

​​​​​​​Уткин объяснил, почему не обратился в полицию после угроз Соловьёва.

Кубок Африканских Наций перенесут с 2021 на 2022 год.

12 из 16 клубов РПЛ могут поддержать досрочное завершение сезона.

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