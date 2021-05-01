Главные новости дня: 30 апреля

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Главные новости дня: 30 апреляФото: Твиттер @RBLeipzig_EN
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 30 апреля.

Коутиньо близок к возвращению в АПЛ.

Тен Хаг продлил контракт с "Аяксом".

Орлов признал наличие админресурса в российском футболе.

Сон Хын Мин не собирается уходить из "Тоттенхэма".

Роналду поручил Мендешу работать над его уходом из "Ювентуса".

Крупные российские СМИ объявили бойкот ЦСКА.

ПСЖ сообщил о травме Мбаппе.

"Спартак" снова "подколол" ЦСКА и загадал кроссворд про "армейцев".

РФС и сборная России поддержали УЕФА и ФИФА в бойкоте соцсетей.

"Фиорентина" назвала цену за Влаховича.

Названо условие, при котором Хави возглавит "Барселону".

"Лестер" в большинстве не смог победить "Саутгемптон".

"Рома" уволит Фонсеку.

"РБ Лейпциг" на последней минуте дополнительного времени вырвал победу и вышел в финал Кубка Германии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

 
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"Рома" уволит Фонсеку

"Рома" уволит Фонсеку

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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