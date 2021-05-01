Главные новости дня: 30 апреля

Фото: Твиттер @RBLeipzig_EN

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 30 апреля.

Коутиньо близок к возвращению в АПЛ.

Тен Хаг продлил контракт с "Аяксом".

Орлов признал наличие админресурса в российском футболе.

Сон Хын Мин не собирается уходить из "Тоттенхэма".

Роналду поручил Мендешу работать над его уходом из "Ювентуса".

Крупные российские СМИ объявили бойкот ЦСКА.

ПСЖ сообщил о травме Мбаппе.

"Спартак" снова "подколол" ЦСКА и загадал кроссворд про "армейцев".

РФС и сборная России поддержали УЕФА и ФИФА в бойкоте соцсетей.

"Фиорентина" назвала цену за Влаховича.

Названо условие, при котором Хави возглавит "Барселону".

"Лестер" в большинстве не смог победить "Саутгемптон".

"Рома" уволит Фонсеку.

"РБ Лейпциг" на последней минуте дополнительного времени вырвал победу и вышел в финал Кубка Германии.