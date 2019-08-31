Главные новости дня: 30 августа

Теги цска москвакраснодарпсжэден азар

Главные новости дня: 30 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 30 августа.

Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Европы, в ходе которой ЦСКА и "Краснодар" узнали своих соперников.

Эден Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА.

"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью в 8-м туре РПЛ.

Лигу Чемпионов могут расширить до 96 команд.

ПСЖ без Неймара, Мбаппе и Кавани добыл победу над "Метцом".

Финал Лиги Чемпионов 2021 года пройдет в России.

Оливер Кан станет председателем правления "Баварии".

ПСЖ и "Барселона" согласовали сумму компенсации за Неймара, но каталонцы не могут её выплатить.

Мауро Икарди подал в суд на "Интер".  

"Спартак" убедил "Славию" продать Алекса Крала.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 3 9
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3 7
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
4 Лестер Сити Лестер Сити 3 5
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 3 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3 4
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 4
10 Борнмут Борнмут 3 4
11 Эвертон Эвертон 3 4
12 Челси Челси 3 4
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 3 4
14 Бернли Бернли 2 3
15 Астон Вилла Астон Вилла 3 3
16 Норвич Сити Норвич Сити 3 3
17 Саутгемптон Саутгемптон 3 3
18 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 3 0
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