Главные новости дня: 30 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 30 августа.

Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Европы, в ходе которой ЦСКА и "Краснодар" узнали своих соперников.

Эден Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА.

"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью в 8-м туре РПЛ.

Лигу Чемпионов могут расширить до 96 команд.

ПСЖ без Неймара, Мбаппе и Кавани добыл победу над "Метцом".

Финал Лиги Чемпионов 2021 года пройдет в России.

Оливер Кан станет председателем правления "Баварии".

ПСЖ и "Барселона" согласовали сумму компенсации за Неймара, но каталонцы не могут её выплатить.

Мауро Икарди подал в суд на "Интер".

"Спартак" убедил "Славию" продать Алекса Крала.

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