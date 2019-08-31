Главные новости дня: 30 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 30 августа.
Состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги Европы, в ходе которой ЦСКА и "Краснодар" узнали своих соперников.
Эден Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА.
"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью в 8-м туре РПЛ.
Лигу Чемпионов могут расширить до 96 команд.
ПСЖ без Неймара, Мбаппе и Кавани добыл победу над "Метцом".
Финал Лиги Чемпионов 2021 года пройдет в России.
Оливер Кан станет председателем правления "Баварии".
ПСЖ и "Барселона" согласовали сумму компенсации за Неймара, но каталонцы не могут её выплатить.
Мауро Икарди подал в суд на "Интер".
"Спартак" убедил "Славию" продать Алекса Крала.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 30 августа
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Стало известно, за какую сумму ЦСКА сможет выкупить Лукаса Сантоса
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ПСЖ сделал предложение по трансферу Эриксена
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"Атлетик" уверенно разобрался с "Реал Сосьедадом"
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Состав "Зенита" самый дешевый среди участников их группы Лиги Чемпионов
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Новичок "Барселоны" Фирпо получил травму
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Оуэн сделал прогноз на победителя Лиги Чемпионов
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ЦСКА согласовал аренду бразильского хавбека
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"Болонья" переиграла СПАЛ во втором туре Серии А
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ПСЖ без Неймара, Мбаппе и Кавани добыл победу над "Метцом"
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Будущий соперник "Зенита" "РБ Лейпциг" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию"
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Кьеллини больше не появится на поле в этом году
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"Севилья" и "Сельта" поделили очки
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"Рома" арендовала Смоллинга
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Месси пропустит матч с "Осасуной"
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"Зенит" возьмет в аренду игрока "Порту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0