Главные новости дня: 30 августа

Теги спартак москвазенит санкт-петербурглионель мессиалексей миранчукдонни ван де бек

Главные новости дня: 30 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 30 августа.

Состоялись несколько матчей 6-го тура чемпионата России. "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом", ЦСКА разгромил "Ахмат", "Сочи" разошелся миром с "Уралом", "Краснодар" и "Ростов" победителя не выявили. Новым лидером РПЛ стал "Спартак".

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук переходит в "Аталанту".

"Манчестер Сити" заманивает Лионеля Месси невероятным контрактом

"Монако" Александра Головина выиграл в чемпионате Франции. Вот только сам россиянин вылетел из-за травмы.

"Манчестер Юнайтед" договорился о переходе полузащитника амстердамского "Аякса" Донни ван де Бека, которым интересовалась "Барселона".

Защитник "Лиона" Кенни Тете не хочет переходить в "Спартак".

Руководство Ла Лиги сделало заявление по поводу конфликта между "Барселоной" и нападающим Лионелем Месси.

"Локомотив" проявляет интерес к нападающему "Сельты" Санти Мине.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе Миранчука в "Барселону"

Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе Миранчука в "Барселону"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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