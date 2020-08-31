Главные новости дня: 30 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 30 августа.
Состоялись несколько матчей 6-го тура чемпионата России. "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом", ЦСКА разгромил "Ахмат", "Сочи" разошелся миром с "Уралом", "Краснодар" и "Ростов" победителя не выявили. Новым лидером РПЛ стал "Спартак".
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук переходит в "Аталанту".
"Манчестер Сити" заманивает Лионеля Месси невероятным контрактом.
"Монако" Александра Головина выиграл в чемпионате Франции. Вот только сам россиянин вылетел из-за травмы.
"Манчестер Юнайтед" договорился о переходе полузащитника амстердамского "Аякса" Донни ван де Бека, которым интересовалась "Барселона".
Защитник "Лиона" Кенни Тете не хочет переходить в "Спартак".
Руководство Ла Лиги сделало заявление по поводу конфликта между "Барселоной" и нападающим Лионелем Месси.
"Локомотив" проявляет интерес к нападающему "Сельты" Санти Мине.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
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"Спартак" стал лидером РПЛ впервые за последние 1197 дней
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Черчесов вызвал в сборную России двух футболистов вместо травмированных Головина и Луценко
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"Манчестер Сити" предложил Лионелю Месси сказочный контракт
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ЦСКА разгромил "Ахмат" в Грозном
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"Зенит" лидирует в РПЛ по пробитым пенальти за последние девять лет
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Главные новости дня: 30 августа
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Экс-судья Федотов вызвал на бой Широкова, который избил судью
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"Бетис" подписал бывшего голкипера "Барселоны" и "Манчестер Сити"
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"Барселона" предложит "Лиону" обмен футболистами
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Санти Касорла забил красивый гол в дебютном матче за "Аль-Садд"
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"Марсель" стартовал с победы в Лиге 1
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2
Известная фанатка Месси будет болеть за новый клуб аргентинца
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Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе Миранчука в "Барселону"
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"Манчестер Сити" вновь отдал Эрреру в аренду в испанский клуб
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"Спартак" стал лидером РПЛ впервые за последние 1197 дней
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Джейдон Санчо по-прежнему надеется на трансфер в "Манчестер Юнайтед"
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"Милан" и "Айнтрахт" готовы к обмену форвардами
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Черчесов вызвал в сборную России двух футболистов вместо травмированных Головина и Луценко
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"Арсенал" является единственным претендентом на Коутиньо
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"Краснодар" и "Ростов" не выявили победителя в матче РПЛ
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"Сочи" не смог обыграть "Урал" и не догнал "Спартак"
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Семин раскритиковал "Локомотив" из-за продажи Миранчука
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Бартомеу намерен продать Месси, чтобы поправить финансовые дела "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18