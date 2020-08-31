Главные новости дня: 30 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 30 августа.

Состоялись несколько матчей 6-го тура чемпионата России. "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом", ЦСКА разгромил "Ахмат", "Сочи" разошелся миром с "Уралом", "Краснодар" и "Ростов" победителя не выявили. Новым лидером РПЛ стал "Спартак".

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук переходит в "Аталанту".

"Манчестер Сити" заманивает Лионеля Месси невероятным контрактом.

"Монако" Александра Головина выиграл в чемпионате Франции. Вот только сам россиянин вылетел из-за травмы.

"Манчестер Юнайтед" договорился о переходе полузащитника амстердамского "Аякса" Донни ван де Бека, которым интересовалась "Барселона".

Защитник "Лиона" Кенни Тете не хочет переходить в "Спартак".

Руководство Ла Лиги сделало заявление по поводу конфликта между "Барселоной" и нападающим Лионелем Месси.

"Локомотив" проявляет интерес к нападающему "Сельты" Санти Мине.

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