Главные новости дня: 30 августа

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 30 августа.

Источник: "Реал Мадрид" объявил войну ПСЖ.

"РБ Лейпциг" договорился о покупке Илайша Мориба.

"Реал Мадрид" вышел из переговоров по Мбаппе.

Источник: "Реал Мадрид" не выходил из переговоров по Мбаппе.

"Милан" заинтересован в Миранчуке.

"Реал" может сделать еще одно предложение по Мбаппе.

Журналист Соловьев ярко высказался о разводе Павла и Аланы Мамаевых.

"Зенит" вошел в топ-30 клубов. которые больше всего тратят на трансферы.

Федун прокомментировал информацию о возможной отставке Витории.

"Зенит" отказал "Лиону" в трансфере Азмуна.

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