Главные новости дня: 30 августа

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Главные новости дня: 30 августаФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 30 августа.

Источник: "Реал Мадрид" объявил войну ПСЖ

"РБ Лейпциг" договорился о покупке Илайша Мориба

"Реал Мадрид" вышел из переговоров по Мбаппе

Источник: "Реал Мадрид" не выходил из переговоров по Мбаппе

"Милан" заинтересован в Миранчуке

"Реал" может сделать еще одно предложение по Мбаппе

Журналист Соловьев ярко высказался о разводе Павла и Аланы Мамаевых

"Зенит" вошел в топ-30 клубов. которые больше всего тратят на трансферы.

Федун прокомментировал информацию о возможной отставке Витории

"Зенит" отказал "Лиону" в трансфере Азмуна

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Источник: "Реал Мадрид" объявил войну ПСЖ

Источник: "Реал Мадрид" объявил войну ПСЖ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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