Главные новости дня: 30 августа
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 30 августа.
Источник: "Реал Мадрид" объявил войну ПСЖ.
"РБ Лейпциг" договорился о покупке Илайша Мориба.
"Реал Мадрид" вышел из переговоров по Мбаппе.
Источник: "Реал Мадрид" не выходил из переговоров по Мбаппе.
"Милан" заинтересован в Миранчуке.
"Реал" может сделать еще одно предложение по Мбаппе.
Журналист Соловьев ярко высказался о разводе Павла и Аланы Мамаевых.
"Зенит" вошел в топ-30 клубов. которые больше всего тратят на трансферы.
Федун прокомментировал информацию о возможной отставке Витории.
"Зенит" отказал "Лиону" в трансфере Азмуна.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 30 августа
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"Рома" разорвала контракт с Пасторе
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"Барселона" хочет арендовать Феликса
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Виллиан прокомментировал расторжение контракта с "Арсеналом"
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Источник: "Реал Мадрид" объявил войну ПСЖ
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Камавинга может перейти в "Реал"
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"Челси" не оставляет попыток подписать Сауля
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"Гранада" арендовала защитника "Атлетико"
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Виллиан согласился разорвать контракт с "Арсеналом"
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"Реал" может сделать еще одно предложение по Мбаппе
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"РБ Лейпциг" договорился от покупке Мориба
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"Лестер" намерен подписать вингера "Челси"
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"Валенсия" подписала защитника "Гранады"
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"Аталанта" подписала голландского таланта из АЗ
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Источник: "Реал" не выходил из переговоров по Мбаппе
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Источник: "Лидс" подписал футболиста "Манчестер Юнайтед"
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Агент Влашича высказался о переговорах с "Вест Хэмом"
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"Милан" заинтересован в подписании Миранчука
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Руни поделился мнением о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"
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"Реал Мадрид" вышел из переговоров по Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14