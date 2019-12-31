Главные новости дня: 30 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 30 декабря.

Дэвид Мойес стал новым тренером "Вест Хэма".

Названа команда, набравшая больше всех очков в АПЛ за последнее десятилетие.

Клуб Дэвида Бекхэма объявил имя главного тренера.

УЕФА представил сборную открытий текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Криштиану Роналду - лидер среди футболистов по заработку в инстаграме в 2019 году.

"Ливерпуль" признан лучшей командой 2019 года по версии спортивных журналистов.

Лионель Месси - лучший спортсмен 2019 года по версии спортивных журналистов.

Тьерри Анри может возглавить "Барселону".

Пако Алькасер решил покинуть "Боруссию" из-за трансфера Холанда.

Сердар Азмун может продолжить карьеру в "Кристал Пэлас".

Роналду и Месси заняли 3-е и 4-е место в списке спортсменов десятилетия от Sky Sports.

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