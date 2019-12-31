Главные новости дня: 30 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 30 декабря.
Дэвид Мойес стал новым тренером "Вест Хэма".
Названа команда, набравшая больше всех очков в АПЛ за последнее десятилетие.
Клуб Дэвида Бекхэма объявил имя главного тренера.
УЕФА представил сборную открытий текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.
Криштиану Роналду - лидер среди футболистов по заработку в инстаграме в 2019 году.
"Ливерпуль" признан лучшей командой 2019 года по версии спортивных журналистов.
Лионель Месси - лучший спортсмен 2019 года по версии спортивных журналистов.
Тьерри Анри может возглавить "Барселону".
Пако Алькасер решил покинуть "Боруссию" из-за трансфера Холанда.
Сердар Азмун может продолжить карьеру в "Кристал Пэлас".
Роналду и Месси заняли 3-е и 4-е место в списке спортсменов десятилетия от Sky Sports.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Роналду и Месси заняли 3-е и 4-е место в списке спортсменов десятилетия от Sky Sports
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"Ренн" заинтересован в аренде Усмана Дембеле
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УЕФА представил сборную открытий текущего розыгрыша Лиги Чемпионов
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Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в декабре
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Что происходило в Англии на Boxing Day? Подводим главные итоги
Лента новостей
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Главные новости дня: 30 декабря
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"Барселона" подпишет форварда "Альбасете"
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СМИ узнали детали контракта Ибрагимовича с "Миланом"
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1
"Рома" интересуется полузащитником "Краснодара"
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Эспаньол не подпишет Халка
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"Атлетико" нашел альтернативу Кавани
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3
"Челси" не устраивают требования Абрахама по новому контракту
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Головин стал вторым в голосовании за лучшего футболиста "Монако" в первой части сезона
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Семин считает 2019 год для "Локомотива" удачным
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"Бенфика" близка к покупке Вайгля
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"Реал" планирует вернуть Вальехо из аренды
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2
"Ювентус" согласовал трансфер полузащитника "Аталанты"
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2
Месси - лучший спортсмен 2019 года по версии спортивных журналистов
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Агуэро - лучший бомбардир десятилетия в АПЛ
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Кассано: "80% игроков "Милана" не заслуживают быть в клубе"
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2
Роналду и Месси заняли 3-е и 4-е место в списке спортсменов десятилетия от Sky Sports
-
"Барселона" готовит новый контракт для тер Штегена
-
"Ренн" заинтересован в аренде Усмана Дембеле
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Бенфики"
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Стало известно, во сколько "Реалу" обойдется досрочное возвращение Эдегора из аренды
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|20
|35
|5
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|6
|Тоттенхэм
|20
|30
|7
|Вулверхэмптон
|19
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|20
|24
|13
|Бернли
|20
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13