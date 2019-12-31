Главные новости дня: 30 декабря

Теги криштиану роналдулионель мессиливерпульдэвид мойес

Главные новости дня: 30 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 30 декабря.

Дэвид Мойес стал новым тренером "Вест Хэма".

Названа команда, набравшая больше всех очков в АПЛ за последнее десятилетие.

Клуб Дэвида Бекхэма объявил имя главного тренера.

УЕФА представил сборную открытий текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

Криштиану Роналду - лидер среди футболистов по заработку в инстаграме в 2019 году.

"Ливерпуль" признан лучшей командой 2019 года по версии спортивных журналистов.

Лионель Месси - лучший спортсмен 2019 года по версии спортивных журналистов.

Тьерри Анри может возглавить "Барселону".

Пако Алькасер решил покинуть "Боруссию" из-за трансфера Холанда.

Сердар Азмун может продолжить карьеру в "Кристал Пэлас".

Роналду и Месси заняли 3-е и 4-е место в списке спортсменов десятилетия от Sky Sports.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси - лучший спортсмен 2019 года по версии спортивных журналистов

Месси - лучший спортсмен 2019 года по версии спортивных журналистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 20 42
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 19 38
4 Челси Челси 20 35
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 20 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 20 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 19 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 20 27
10 Эвертон Эвертон 20 25
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 20 25
12 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 20 24
13 Бернли Бернли 20 24
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 20 23
15 Саутгемптон Саутгемптон 20 22
16 Борнмут Борнмут 20 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 19 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 20 18
19 Уотфорд Уотфорд 20 16
20 Норвич Сити Норвич Сити 20 13
Полная таблица

топ-5 тегов