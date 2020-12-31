Главные новости дня: 30 декабря

Теги атлетико мадридреал мадридливерпульфилиппе коутиньо

Главные новости дня: 30 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 30 декабря.

"Ливерпуль" потерял очки в матче с "Ньюкаслом".

"Реал" сыграл вничью с "Эльче".

Суарес принес "Атлетико" минимальную победу над "Хетафе".

В УЕФА представили символическую сборную из игроков-открытий Лиги Чемпионов в 2020 году.

Игрок "Шахтера" попал в список лучших молодых футболистов в мире.

Месси, Агуэро и Рамос попали в топ-20 возможных свободных агентов лета 2021 года.

РФС продлил контракт с тренером молодежной сборной, которая пробилась на Евро-2021.

Филиппе Коутиньо повредил мениск и пропустит 4 месяца.

Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт ждет Хави и Йорди Кройффа в совете директоров.

В Подмосковье сожгли фигуру Артема Дзюбы.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" сыграл вничью с "Эльче"

"Реал" сыграл вничью с "Эльче"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов