Главные новости дня: 30 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 30 декабря.

"Ливерпуль" потерял очки в матче с "Ньюкаслом".

"Реал" сыграл вничью с "Эльче".

Суарес принес "Атлетико" минимальную победу над "Хетафе".

В УЕФА представили символическую сборную из игроков-открытий Лиги Чемпионов в 2020 году.

Игрок "Шахтера" попал в список лучших молодых футболистов в мире.

Месси, Агуэро и Рамос попали в топ-20 возможных свободных агентов лета 2021 года.

РФС продлил контракт с тренером молодежной сборной, которая пробилась на Евро-2021.

Филиппе Коутиньо повредил мениск и пропустит 4 месяца.

Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт ждет Хави и Йорди Кройффа в совете директоров.

В Подмосковье сожгли фигуру Артема Дзюбы.

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