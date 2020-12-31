Главные новости дня: 30 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 30 декабря.
"Ливерпуль" потерял очки в матче с "Ньюкаслом".
"Реал" сыграл вничью с "Эльче".
Суарес принес "Атлетико" минимальную победу над "Хетафе".
В УЕФА представили символическую сборную из игроков-открытий Лиги Чемпионов в 2020 году.
Игрок "Шахтера" попал в список лучших молодых футболистов в мире.
Месси, Агуэро и Рамос попали в топ-20 возможных свободных агентов лета 2021 года.
РФС продлил контракт с тренером молодежной сборной, которая пробилась на Евро-2021.
Филиппе Коутиньо повредил мениск и пропустит 4 месяца.
Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт ждет Хави и Йорди Кройффа в совете директоров.
В Подмосковье сожгли фигуру Артема Дзюбы.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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"Ливерпуль" потерял очки в матче с "Ньюкаслом"
-
Суарес принес "Атлетико" минимальную победу над "Хетафе"
-
Роналду, Ибрагимович и Лукаку поборются за приз лучшему форварду Серии А-2019/20. Известны претенденты в других номинациях
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Смородская будет выдвигаться на пост президента ФНЛ
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Появилось заявление АПЛ по ситуации с коронавирусом
Лента новостей
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Главные новости дня: 30 декабря
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Клопп прокомментировал результат матча с "Ньюкаслом"
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"Реал" сыграл вничью с "Эльче"
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Тьяго Алькантара вернулся на поле спустя 2,5 месяца
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"Ливерпуль" потерял очки в матче с "Ньюкаслом"
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Один из лидеров "Байера" мечтает перебраться в АПЛ
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Хавбек "Барселоны" намерен сменить клуб в январе
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"Хетафе" не может забить "Атлетико" в рамках чемпионата на протяжении 9 лет
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"Прошу прощения, что подвел": Экс-игрок ЦСКА Хонда покинул "Ботафого"
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Мертезакер помогает "Арсеналу" в переговорах по трансферу защитника "Герты"
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"Локомотив" определился с местом проведения зимнего сбора
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Суарес принес "Атлетико" минимальную победу над "Хетафе"
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Роналду высказался о матчах без болельщиков
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"Вильярреал" объявил о подписании хавбека "Уотфорда"
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"Атлетико" проводит 500-й матч под руководством Симеоне
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"Барселона" продлит контракт с Пучем и не отдаст игрока в аренду зимой
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"Интер" согласовал контракт с капитаном "Аталанты"
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Красножан стал главным тренером женской сборной России
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"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Норвича"
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Роналду, Ибрагимович и Лукаку поборются за приз лучшему форварду Серии А-2019/20. Известны претенденты в других номинациях
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18