Главные новости дня: 30 декабря

Фото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 30 декабря.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" в АПЛ.

Кокорин может вернуться в Россию.

В "Реале" новый положительный и несколько отрицательных тестов на коронавирус.

"Барселона" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен форвардами в январе.

Месси признан лучшим спортсменом Америки.

ЦСКА продлил контракты с молодыми талантами.

Официально: Классен - игрок "Спартака".

"Челси" завершил год с убытками.

"Зенит" близок к подписанию форварда "Крыльев Советов".

Дзюба отклонил предложение "Зенита" о новом контракте.

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