Главные новости дня: 30 декабря

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Главные новости дня: 30 декабряФото: инстаграм Мораты/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 30 декабря.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" в АПЛ.

Кокорин может вернуться в Россию.

В "Реале" новый положительный и несколько отрицательных тестов на коронавирус.

"Барселона" и "Ювентус" могут совершить громкий обмен форвардами в январе.

Месси признан лучшим спортсменом Америки.

ЦСКА продлил контракты с молодыми талантами.

Официально: Классен - игрок "Спартака".

"Челси" завершил год с убытками.

"Зенит" близок к подписанию форварда "Крыльев Советов".

Дзюба отклонил предложение "Зенита" о новом контракте.

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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" в АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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