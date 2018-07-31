Главные новости дня: 30 июля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 30 июля. В этот день состоялся очередной матч первого тура чемпионата России - "Уфа" принимала "Локомотив". В этой игре было всё - и судейский скандал, и нереализованный пенальти - голов только не было, в итоге 0:0.

Отчёт о матче "Уфа" - "Локомотив"

Видеообзор матча "Уфа" - "Локомотив"

Тем временем Международный кубок чемпионов продолжает радовать зрителей громкими вывесками и обилием голов. В понедельник в рамках турнира сразились ПСЖ и "Атлетико", наколотившие пять мячей на двоих.

Отчёт о матче ПСЖ - "Атлетико"

Видеообзор матча ПСЖ - "Атлетико"

В российском футболе в предпоследний день июля в центре внимания был ЦСКА. Во-первых, армейский клуб определился с заменой для Александра Головина, во-вторых, нацелился на форварда "Зенита", в-третьих, готов отпустить Марио Фернандеса в "Наполи", в-четвёртых, забраковал уругвайского форварда Абеля Эрнандеса, и, наконец, запустил тематический поезд в московском метро.

Закрывая тему РПЛ, стоит выделить новость о возможном снятии "Анжи" с чемпионата России из-за проблем с финансированием.

Было много интересного и в европейском футболе. К примеру, Криштиану Роналду провёл первую тренировку в "Ювентусе", вернулся к занятиям в своём клубе и полузащитник сборной России Денис Черышев.

А вот "Ливерпуль" отличился двумя скандальными ситуациями. Алиссон и Лорис Кариус борются за первый игровой номер, а Симон Миньоле тем временем проигнорировал сборы "красных".

Мадридский "Реал" нацелился на главную трансферную цель "Манчестер Юнайтед", а также принял важное решение по Матео Ковачичу. Лондонский "Челси" в то же время снова поднял цену на Эдена Азара и приостановил переговоры по Тибо Куртуа.

Выделим также заявление бразильского форварда Неймара о его симуляциях и презентацию самого дорогого трансфера лета в Ла Лиге.

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