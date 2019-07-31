Главные новости дня: 30 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 30 июля.
ПСЖ готов рассмотреть предложения по трансферу Неймара и снизил цену на бразильца.
"Спартак" продолжает избавляться от игроков чемпионского состава. В один день клуб покинули полузащитник Лукас Фернандо и нападающий Луис Адриано.
"Эвертон" стремится перехватить у "Зенита" форварда "Барселоны" Малкома.
"Кристал Пэлас" нацелился на лучшего бомбардира РПЛ в сезоне-2018/19 нападающего ЦСКА Федора Чалова.
"Рома" готова заплатить крупную сумму за форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина.
Жозе Моуринью может вернуться в Испанию и возглавить "Валенсию".
Воспитанник "Спартака" Александр Самедов объявил о завершении карьеры.
"Тоттенхэм" обыграл "Реал" в Кубке Ауди. Видеообзор матча здесь.
"Базель" неожиданно выбил ПСВ из Лиги чемпионов.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 30 июля
-
1
Фото: Суарес и Месси отдыхают на Ибице
-
Николя Пепе сфотографировался в футболке "Арсенала"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" договорились об обмене форвардами
-
1
Зидан объяснил, почему Бэйл пропускает Кубок Ауди
-
Лига чемпионов: "Олимпиакос", "Селтик" и "Динамо" Загреб идут дальше
-
Шюррле определился с игровым номером в "Спартаке"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Барселоны"
-
Коноплянка договорился с турецким топ-клубом
-
"Спартак" дозаявил нападающего на матчи РПЛ
-
Девушка Адриано: "Мы улетаем вместе"
-
"Манчестер Юнайтед" потерял Байи на длительный срок
-
"Бавария" вышла в финал Кубка Ауди, разгромив "Фенербахче"
-
Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины
-
"Барселона" приблизилась к трансферу Фирпо
-
ПСВ вылетел из Лиги чемпионов после поражения от "Базеля"
-
"Зенит" сделал "Рубину" предложение о необычном обмене
-
"Спартак" опубликовал ролик в честь Фернандо
-
1
"Реал" - "Тоттенхэм" - 0:1 (видеообзор)
-
Фернандо трогательно обратился к болельщикам "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17