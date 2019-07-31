Главные новости дня: 30 июля

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Главные новости дня: 30 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 30 июля.

ПСЖ готов рассмотреть предложения по трансферу Неймара и снизил цену на бразильца.

"Спартак" продолжает избавляться от игроков чемпионского состава. В один день клуб покинули полузащитник Лукас Фернандо и нападающий Луис Адриано.

"Эвертон" стремится перехватить у "Зенита" форварда "Барселоны" Малкома.

"Кристал Пэлас" нацелился на лучшего бомбардира РПЛ в сезоне-2018/19 нападающего ЦСКА Федора Чалова.

"Рома" готова заплатить крупную сумму за форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина.

Жозе Моуринью может вернуться в Испанию и возглавить "Валенсию".

Воспитанник "Спартака" Александр Самедов объявил о завершении карьеры.

"Тоттенхэм" обыграл "Реал" в Кубке Ауди. Видеообзор матча здесь.

"Базель" неожиданно выбил ПСВ из Лиги чемпионов.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" договорились об обмене форвардами

"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" договорились об обмене форвардами

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
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