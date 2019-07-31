Главные новости дня: 30 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 30 июля.

ПСЖ готов рассмотреть предложения по трансферу Неймара и снизил цену на бразильца.

"Спартак" продолжает избавляться от игроков чемпионского состава. В один день клуб покинули полузащитник Лукас Фернандо и нападающий Луис Адриано.

"Эвертон" стремится перехватить у "Зенита" форварда "Барселоны" Малкома.

"Кристал Пэлас" нацелился на лучшего бомбардира РПЛ в сезоне-2018/19 нападающего ЦСКА Федора Чалова.

"Рома" готова заплатить крупную сумму за форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина.

Жозе Моуринью может вернуться в Испанию и возглавить "Валенсию".

Воспитанник "Спартака" Александр Самедов объявил о завершении карьеры.

"Тоттенхэм" обыграл "Реал" в Кубке Ауди. Видеообзор матча здесь.

"Базель" неожиданно выбил ПСВ из Лиги чемпионов.

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