Главные новости дня: 30 июля

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Главные новости дня: 30 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 30 июля.

"СЭ": "Спартак" объявит о трансфере Кокорина 1 августа.

"СЭ": Оздоев может покинуть "Зенит" из-за конфликта с руководством.

Официально: Пирло - новый тренер молодёжной команды "Ювентуса".

Саудовские инвесторы отказались от покупки "Ньюкасла".

"Интер" готовит щедрый контракт для Месси.

Семак в случае ухода из "Зенита" может возглавить "Спартак", "Локомотив" или "Краснодар".

Transfermarkt обновил стоимость футболистов из РПЛ.

"Зенит" нацелился на турецкого защитника.

РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока сезона.

Кокорин прилетел в Москву для согласования последних деталей контракта со "Спартаком".

Завтра Кокорин посетит музей "Спартака".

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Новый спортивный директор "Химок" покинул свой пост, не проработав ни дня

Новый спортивный директор "Химок" покинул свой пост, не проработав ни дня

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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