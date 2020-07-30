Главные новости дня: 30 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 30 июля.
"СЭ": "Спартак" объявит о трансфере Кокорина 1 августа.
"СЭ": Оздоев может покинуть "Зенит" из-за конфликта с руководством.
Официально: Пирло - новый тренер молодёжной команды "Ювентуса".
Саудовские инвесторы отказались от покупки "Ньюкасла".
"Интер" готовит щедрый контракт для Месси.
Семак в случае ухода из "Зенита" может возглавить "Спартак", "Локомотив" или "Краснодар".
Transfermarkt обновил стоимость футболистов из РПЛ.
"Зенит" нацелился на турецкого защитника.
РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока сезона.
Кокорин прилетел в Москву для согласования последних деталей контракта со "Спартаком".
Завтра Кокорин посетит музей "Спартака".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22