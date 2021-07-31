Главные новости дня: 30 июля

Теги спартак москварубинарнор сигурдссонстанислав черчесовлеонид федунарсен венгербарселонареал мадрид

Главные новости дня: 30 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 30 июля.

"Спартак" одолел "Крылья Советов", "Рубин" разгромил "Арсенал".

"Венеция" арендовала Арнора Сигурдссона у ЦСКА.   

Бен Уайт - игрок "Арсенала".

"Реал Мадрид", "Барселона" и "Ювентус" выпустили официальное заявление по поводу Суперлиги.

Сборная Ирака сделала предложение Станиславу Черчесову. Тренер уже дал ответ.

Леонид Федун предлагал почти полмиллиарда фунтов за клуб из АПЛ.

Арсен Венгер может возглавить сборную Швейцарии.

"Милан" переключился на футболиста "Челси" из-за неудачи в переговорах по Влашичу.

"Вест Хэм" нацелился на защитника сборной Украины.

"Барселона" договорилась о продаже Мартина Брэйтуэйта в АПЛ.

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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