Главные новости дня: 30 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 30 июля.

"Спартак" одолел "Крылья Советов", "Рубин" разгромил "Арсенал".

"Венеция" арендовала Арнора Сигурдссона у ЦСКА.

Бен Уайт - игрок "Арсенала".

"Реал Мадрид", "Барселона" и "Ювентус" выпустили официальное заявление по поводу Суперлиги.

Сборная Ирака сделала предложение Станиславу Черчесову. Тренер уже дал ответ.

Леонид Федун предлагал почти полмиллиарда фунтов за клуб из АПЛ.

Арсен Венгер может возглавить сборную Швейцарии.

"Милан" переключился на футболиста "Челси" из-за неудачи в переговорах по Влашичу.

"Вест Хэм" нацелился на защитника сборной Украины.

"Барселона" договорилась о продаже Мартина Брэйтуэйта в АПЛ.

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