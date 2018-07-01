Главные новости дня: 30 июня

В субботу, 30 июня, прошёл семнадцатый день Чемпионата Мира 2018 года. И в этот день стартовал долгожданный плей-офф мундиаля. Первыми путёвку в четвертьфинал разыгрывали сборные Франции и Аргентины. Команды выдали потрясающий футбольный спектакль, который завершился драматической победой "трёхцветных" со счётом 4:3. Лучший игрок встречи - автор дубля Килиан Мбаппе.

Отчёт о матче Франция - Аргентина

Видеообзор матча Франция - Аргентина

Через несколько часов стартовала битва между сборными Уругвая и Португалии. Перед матчем шансы команд оценивали примерно 50 на 50 и игра это подтвердила. Уругвайцы и португальцы выдали яркий поединок на встречных курсах, однако реализация была лучше у "небесно-голубых". Лучшим в этой встрече был признан забивший два гола Эдинсон Кавани, который, к сожалению, получил травму.

Отчёт о матче Уругвай - Португалия

Видеообзор матча Уругвай - Португалия

Был минувший день богат и на рекорды. Переписали историю Чемпионатов Мира главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес, полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано и его звёздный партнёр по команде Лионель Месси. Рекорд текущего мундиаля установил Анхель Ди Мария, а ещё одно достижение, не касающееся мировых первенств, покорилось наставнику сборной Франции Дидье Дешаму.

Также стоит отметить, что по итогам прошедшего игрового дня ЧМ-2018 покинули два лучших игрока современности - Лионель Месси и Криштиану Роналду. При этом отъезд звёздных футболистов из России ознаменовался удручающими показателями статистики - Месси выступает в плей-офф Чемпионатов Мира ужасно, а Роналду, оказывается, ещё хуже.

Нельзя пройти и мимо решения двух игроков "альбиселесте" завершить международную карьеру - завязать с выступлениями за сборную Аргентины намерены Хавьер Маскерано и Лукас Билья.

Продолжается подготовка сборной России к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании. Игроки национальной команды, которых, к слову, посетил Виталий Мутко, записали видеообращение к болельщикам перед историческим поединком. А вот из стана "Фурии Рохи" пришли тревожные новости - из строя выбыл защитник Жерар Пике.

Что касается трансферов, то стоит выделить переход Маттео Политано из "Сассуоло" в "Интер". Тем временем, "Спартак" покинули сразу три легионера - Сердар Таски, Никола Максимович и Марио Пашалич. А легендарный Джанлуиджи Буффон попрощался с "Ювентусом".

В завершении нашего обзора рекомендуем Вам посмотреть подборку лучших голов июня.

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