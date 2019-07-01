Главные новости дня: 30 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 30 июня.
Бывший полузащитник "Зенита" смертельно больной Фернандо Риксен провел прощальную вечеринку.
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет избавиться от вратаря Кейлора Наваса.
В Австрии продолжается Кубок Париматч. В матчах 2-го тура "Краснодар" разгромил "Ростов", "Спартак" добился победы над ЦСКА. Армейский клуб весь второй тайм отыграл в меньшинстве из-за удаления Кирилла Набабкина.
Продолжается сага о возможном переходе нападающего ПСЖ Неймара в "Барселону". По разным источника, ПСЖ то не собирается продавать форварда, то все же собирается. При этом форвард ПСЖ Килиан Мбаппе выступает против ухода Неймара.
"Барселоне" не удастся избавиться от бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Остается надежда только на "Ливерпуль".
"Зенит" нацелился сразу на двух защитников "Наполи". Также петербургский клуб нацелился на бразильца из "Гамбурга".
Полузащитник Адриен Рабьо все ближе к "Ювентусу" и уже прилетел в Турин.
Молодежный чемпионат Европы U21 выиграла сборная Испании.
Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо. Ее ищут водолазы.
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Лента новостей
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9
Главные новости дня: 30 июня
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1
Хавбек "Барселоны" Д. Суарес перешел в "Сельту"
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Роналду тренируется в отпуске под руководством тренера по легкой атлетике
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Сборную Сербию возглавит экс-наставник Черногории, уволенный за отказ работать в матче с Косово
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1
Гол Салаха помог Египту победить и другие результаты дня Кубка африканских наций
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1
Гвардиола: "Суперлига уничтожит национальные чемпионаты"
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Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы U21
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9
"Наполи" купил Маноласа у "Ромы" за 36 миллионов евро
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1
Ван де Бек отказывается переходить в "Реал"
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"Атлетико" близок к покупке форварда сборной Хорватии за 40 миллионов евро
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Швейцарская футболистка пропала на озере в Италии и ее ищут водолазы
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Федун высказался о будущем Зе Луиша в "Спартаке"
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Ндомбеле близок к переходу в "Тоттенхэм"
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СМИ: ПСЖ готов расстаться с Неймаром
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1
Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой "Ахмата"
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2
Вилья отметился классным голом в чемпионате Японии
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1
"Атлетико" собирается выкупить Морату
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1
Девушка Адриано дала оценку конфликту между бразильцем и защитником ЦСКА
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11
Гей из чемпионата МЛС: "Объявив каминг-аут я хотел стать примером для детей"
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"Спартак" обыграл ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32