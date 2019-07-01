Главные новости дня: 30 июня

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Главные новости дня: 30 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 30 июня.

Бывший полузащитник "Зенита" смертельно больной Фернандо Риксен провел прощальную вечеринку.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет избавиться от вратаря Кейлора Наваса.

В Австрии продолжается Кубок Париматч. В матчах 2-го тура "Краснодар" разгромил "Ростов", "Спартак" добился победы над ЦСКА. Армейский клуб весь второй тайм отыграл в меньшинстве из-за удаления Кирилла Набабкина.

Продолжается сага о возможном переходе нападающего ПСЖ Неймара в "Барселону". По разным источника, ПСЖ то не собирается продавать форварда, то все же собирается. При этом форвард ПСЖ Килиан Мбаппе выступает против ухода Неймара.

"Барселоне" не удастся избавиться от бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Остается надежда только на "Ливерпуль".

"Зенит" нацелился сразу на двух защитников "Наполи". Также петербургский клуб нацелился на бразильца из "Гамбурга".

Полузащитник Адриен Рабьо все ближе к "Ювентусу" и уже прилетел в Турин.

Молодежный чемпионат Европы U21 выиграла сборная Испании.

Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо. Ее ищут водолазы.

Вот и все на сегодня! Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Крош
Крош

Администрация,утром проверьте,у вас тут один даун минусы накручивает мне

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Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!
Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!

Хорош все время ныть,Алё!? Все просто - твои накрученные плюсы превращаются в минусы,сколько раз тебе нужно объяснить чтоб ты уже допёр?!(сам ведь говорил,что имеешь полное право крутить себе плюсы,мол здесь нет ничего криминального,вот точно также тебя и минусуют) так тебе понятно,Крош?

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Крош
Крош

Ты прямо как пропагандоны с "российского" тель-авидениия - говоришь о том,чего не было.Тебе завтра в школу,что ты тут делаешь,baby?

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Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!
Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!

Что ты несёшь чувак? Ты даже не в курсе откуда я) расслабься Крош

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Крош
Крош

Да хоть из Кремля,ФСБ,ФСО,РПЦ,ООН,Российского Еврейского Конгресса,мне наплевать......

Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!
Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!

Нехило у тебя так прогорело.. заметь, я тебя ни разу не оскорблял и не посылал) хорош мусорить каждый пост своим тупым высером

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Крош
Крош

Мусоришь тут только ты своим существованием никчемным на этом сайте и в этой стране

Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!
Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!

К'мон чувак, свои детские шуточки-прибауточки оставь для своих одноклассников.. хорош все время НЫТЬ!!! будь мужиком отвечай за свой базар сам,никого не впутывай

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Крош
Крош

Иди нах7й!Это твое любимое место,ты же рассказывал...

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7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
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