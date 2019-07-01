Главные новости дня: 30 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 30 июня.

Бывший полузащитник "Зенита" смертельно больной Фернандо Риксен провел прощальную вечеринку.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет избавиться от вратаря Кейлора Наваса.

В Австрии продолжается Кубок Париматч. В матчах 2-го тура "Краснодар" разгромил "Ростов", "Спартак" добился победы над ЦСКА. Армейский клуб весь второй тайм отыграл в меньшинстве из-за удаления Кирилла Набабкина.

Продолжается сага о возможном переходе нападающего ПСЖ Неймара в "Барселону". По разным источника, ПСЖ то не собирается продавать форварда, то все же собирается. При этом форвард ПСЖ Килиан Мбаппе выступает против ухода Неймара.

"Барселоне" не удастся избавиться от бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Остается надежда только на "Ливерпуль".

"Зенит" нацелился сразу на двух защитников "Наполи". Также петербургский клуб нацелился на бразильца из "Гамбурга".

Полузащитник Адриен Рабьо все ближе к "Ювентусу" и уже прилетел в Турин.

Молодежный чемпионат Европы U21 выиграла сборная Испании.

Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо. Ее ищут водолазы.

Вот и все на сегодня! Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru