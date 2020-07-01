Главные новости дня: 30 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 29 июня.

ЦСКА обыграл "Спартак" в дерби. Влашич оформил дубль.

"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Крыльями Советов" благодаря голу на 95-й минуте.

Василий Уткин рассказал, какой стадион он считает лучшим в России.

"Ты тренер или говно?" Селюк вновь раскритиковал тренера ЦСКА Гончаренко.

"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Санчо.

"Химки" сделали выбор между РПЛ и ФНЛ.

У двух игроков "Оренбурга" выявлена пневмония.

Нюбель официально перешёл из "Шальке" в "Баварию".

Официально: "Хетафе" выкупил Кукурелью у "Барселоны".

Goal.com назвал десятку главных претендентов на "Золотой мяч"-2020: Роналду - второй, Месси - четвёртый.

Экс-игрок "Спартака" Шюррле может продолжить карьеру в Италии.

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