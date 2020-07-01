Главные новости дня: 30 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 29 июня.
ЦСКА обыграл "Спартак" в дерби. Влашич оформил дубль.
"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Крыльями Советов" благодаря голу на 95-й минуте.
Василий Уткин рассказал, какой стадион он считает лучшим в России.
"Ты тренер или говно?" Селюк вновь раскритиковал тренера ЦСКА Гончаренко.
"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Санчо.
"Химки" сделали выбор между РПЛ и ФНЛ.
У двух игроков "Оренбурга" выявлена пневмония.
Нюбель официально перешёл из "Шальке" в "Баварию".
Официально: "Хетафе" выкупил Кукурелью у "Барселоны".
Goal.com назвал десятку главных претендентов на "Золотой мяч"-2020: Роналду - второй, Месси - четвёртый.
Экс-игрок "Спартака" Шюррле может продолжить карьеру в Италии.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 30 июня
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Евсеев признался, что хотел бы отправиться на стажировку в Италию
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"Ювентус" на выезде обыграл "Дженоа" в Серии А
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"Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью в Примере
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Влашич поделился эмоциями от победного матча ЦСКА со "Спартаком"
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Месси забил 700-й гол в карьере
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"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Брайтон" в АПЛ
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Гончаренко: "Извинился перед ребятами за поездку в Беларусию"
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"Севилья" на выезде разгромила "Леганес" в Примеры
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"Рома" продлила контракт с Мхитаряном на сезон-2020/21
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Тедеско высказался о матче "Спартака" с ЦСКА
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"Мальорка" разгромила "Сельту" Смолова в матче чемпионата Испании
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Гончаренко прокомментировал победный матч ЦСКА со "Спартаком"
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"Лацио" на выезде обыграл "Торино" в Серии А
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Иммобиле повторил свой же рекорд по числу голов в сезоне Серии А
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ЦСКА обыграл "Спартак" в дерби. Влашич оформил дубль
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"Зенит" во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции
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Зобнин прокомментировал неназначенный пенальти в ворота ЦСКА
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Николич высказался по поводу матча "Локомотива" с "Крыльями Советов"
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Баринов в сотый раз вышел на поле в футболке "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18