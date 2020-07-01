Главные новости дня: 30 июня

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Главные новости дня: 30 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 29 июня.

ЦСКА обыграл "Спартак" в дерби. Влашич оформил дубль.

"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Крыльями Советов" благодаря голу на 95-й минуте.

Василий Уткин рассказал, какой стадион он считает лучшим в России.

"Ты тренер или говно?" Селюк вновь раскритиковал тренера ЦСКА Гончаренко.

"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Санчо.

"Химки" сделали выбор между РПЛ и ФНЛ.

У двух игроков "Оренбурга" выявлена пневмония.

Нюбель официально перешёл из "Шальке" в "Баварию".

Официально: "Хетафе" выкупил Кукурелью у "Барселоны".

Goal.com назвал десятку главных претендентов на "Золотой мяч"-2020: Роналду - второй, Месси - четвёртый.

Экс-игрок "Спартака" Шюррле может продолжить карьеру в Италии.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью в Примере

"Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью в Примере

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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