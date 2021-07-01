Главные новости дня: 30 июня

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Главные новости дня: 30 июня Фото инстаграм Лионеля Месси

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 30 июня.

РФС дали официальную оценку выступлению сборной России на Евро-2020.

Лионель Месси стал свободным агентом.

"Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера.

Рафаэль Бенитес - главный тренер "Эвертона".

Станислав Черчесов может остаться на посту главного тренера сборной России.

РФС предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

Суд Москвы вынес приговор брату Александра Кокорина.

Врач киевского "Динамо" рассказал о сроках восстановления Артема Беседина.

"Ювентус" определил три варианта в качестве замены Криштиану Роналду.

Серхио Рамос сообщил ПСЖ свои требования по зарплате.

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Месси стал свободным агентом

Месси стал свободным агентом

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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