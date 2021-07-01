Главные новости дня: 30 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 30 июня.
РФС дали официальную оценку выступлению сборной России на Евро-2020.
Лионель Месси стал свободным агентом.
"Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера.
Рафаэль Бенитес - главный тренер "Эвертона".
Станислав Черчесов может остаться на посту главного тренера сборной России.
РФС предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.
Суд Москвы вынес приговор брату Александра Кокорина.
Врач киевского "Динамо" рассказал о сроках восстановления Артема Беседина.
"Ювентус" определил три варианта в качестве замены Криштиану Роналду.
Серхио Рамос сообщил ПСЖ свои требования по зарплате.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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Каррера высказался о возможности возглавить сборную России
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"Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера
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"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Санчо
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"Локомотив" объявил об уходе четверых футболистов
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Стали известны даты проведения "Эль-Класико" между "Реалом" и "Барселоной" в Ла Лиге в сезоне 2021/22
Лента новостей
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Главные новости дня: 30 июня
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Месси стал свободным агентом
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Президент ФИФА мечтает о расширении Чемпионата Мира
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"Интер" интересуется универсалом "Барселоны"
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1
Российский болельщик рассказал об избиении от украинцев
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Орлов: "Какой финт у Дзюбы? Это плохая пародия Роналду"
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1
Рами: "Я даже рад видеть, что Мбаппе страдает"
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Каррера высказался о возможности возглавить сборную России
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Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 на благотворительность
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Кверквелия сделал заявление о своем будущем
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"Реал" получит выплату за переход Хакими из "Интера" в ПСЖ
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Инфантино высказался о Суперлиге
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"Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера
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Игнатьев высказался об уходе из "Локомотива"
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1
Педри поедет на Олимпийские игры, несмотря на просьбу "Барселоны" не вызывать игрока
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Игрок сборной Швеции извинился перед Бесединым за нанесенную травму
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Бальбуэна склоняется к переходу в "Бетис", несмотря на более выгодное предложение от "Динамо"
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В "Интере" подтвердили грядущий переход Хакими в ПСЖ
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1
"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер Санчо
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ЦСКА не будет пускать на стадион болельщиков без QR-кода
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18