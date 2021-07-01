Главные новости дня: 30 июня

Фото инстаграм Лионеля Месси

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 30 июня.

РФС дали официальную оценку выступлению сборной России на Евро-2020.

Лионель Месси стал свободным агентом.

"Тоттенхэм" объявил имя нового главного тренера.

Рафаэль Бенитес - главный тренер "Эвертона".

Станислав Черчесов может остаться на посту главного тренера сборной России.

РФС предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

Суд Москвы вынес приговор брату Александра Кокорина.

Врач киевского "Динамо" рассказал о сроках восстановления Артема Беседина.

"Ювентус" определил три варианта в качестве замены Криштиану Роналду.

Серхио Рамос сообщил ПСЖ свои требования по зарплате.

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