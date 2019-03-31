Главные новости дня: 30 марта

Теги манчестер ситибарселонаювентусбавария мюнхен

Главные новости дня: 30 марта

Сегодня, 30 марта, в мире футбола произошло много интересных событий.

В 21-м туре РПЛ "Енисей" добыл ничью с "Рубином", "Локомотив" переиграл московское "Динамо", "Спартак" обыграл "Ахмат", а "Ростов" одержал победу над "Уралом".

В АПЛ "Манчестер Сити" разобрался с "Фулхэмом" и вновь возглавил турнирную таблицу. Из других матчей отметим победу "Манчестер Юнайтед" над "Уотфордом".

В Примере "Барселона" в каталонском дерби обыграла "Эспаньол" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а "Атлетико" разгромил "Алавес".

В Италии "Ювентус" переиграл "Эмполи" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА) и "Милан" минимально уступил "Сампдории".

В Бундеслиге отметим потерю очков "Баварии" в матче с "Фрайбургом" и волевую победу "Боруссии" над "Вольфсбургом".

Во Франции в единственном на сегодня матче "Марсель" сыграл вничью с "Анжером".

Из других новостей отметим: "Атлетико" близок к продлению контракта с Яном Облаком, "Манчестер Юнайтед" согласовал условия нового соглашения с Маркусом Рэшфордом, а Маттейс де Лигт сделал новое заявление касательно своего будущего.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 31 77
2 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 31 61
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 31 44
8 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
9 Уотфорд Уотфорд 31 43
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 31 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 30 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 31 33
17 Бернли Бернли 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 32 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 32 14
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