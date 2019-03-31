Главные новости дня: 30 марта

Сегодня, 30 марта, в мире футбола произошло много интересных событий.

В 21-м туре РПЛ "Енисей" добыл ничью с "Рубином", "Локомотив" переиграл московское "Динамо", "Спартак" обыграл "Ахмат", а "Ростов" одержал победу над "Уралом".

В АПЛ "Манчестер Сити" разобрался с "Фулхэмом" и вновь возглавил турнирную таблицу. Из других матчей отметим победу "Манчестер Юнайтед" над "Уотфордом".

В Примере "Барселона" в каталонском дерби обыграла "Эспаньол" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а "Атлетико" разгромил "Алавес".

В Италии "Ювентус" переиграл "Эмполи" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА) и "Милан" минимально уступил "Сампдории".

В Бундеслиге отметим потерю очков "Баварии" в матче с "Фрайбургом" и волевую победу "Боруссии" над "Вольфсбургом".

Во Франции в единственном на сегодня матче "Марсель" сыграл вничью с "Анжером".

Из других новостей отметим: "Атлетико" близок к продлению контракта с Яном Облаком, "Манчестер Юнайтед" согласовал условия нового соглашения с Маркусом Рэшфордом, а Маттейс де Лигт сделал новое заявление касательно своего будущего.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru