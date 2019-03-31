Главные новости дня: 30 марта
Сегодня, 30 марта, в мире футбола произошло много интересных событий.
В 21-м туре РПЛ "Енисей" добыл ничью с "Рубином", "Локомотив" переиграл московское "Динамо", "Спартак" обыграл "Ахмат", а "Ростов" одержал победу над "Уралом".
В АПЛ "Манчестер Сити" разобрался с "Фулхэмом" и вновь возглавил турнирную таблицу. Из других матчей отметим победу "Манчестер Юнайтед" над "Уотфордом".
В Примере "Барселона" в каталонском дерби обыграла "Эспаньол" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА), а "Атлетико" разгромил "Алавес".
В Италии "Ювентус" переиграл "Эмполи" (ВИДЕООБЗОР МАТЧА) и "Милан" минимально уступил "Сампдории".
В Бундеслиге отметим потерю очков "Баварии" в матче с "Фрайбургом" и волевую победу "Боруссии" над "Вольфсбургом".
Во Франции в единственном на сегодня матче "Марсель" сыграл вничью с "Анжером".
Из других новостей отметим: "Атлетико" близок к продлению контракта с Яном Облаком, "Манчестер Юнайтед" согласовал условия нового соглашения с Маркусом Рэшфордом, а Маттейс де Лигт сделал новое заявление касательно своего будущего.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|77
|2
|Ливерпуль
|31
|76
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|5
|Арсенал Лондон
|30
|60
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Уотфорд
|31
|43
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14